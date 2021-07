Loire et Haute-Loire : les communes rurales "abandonnées" avec le projet de suppression de postes à l'ONF

L'Office national des forêts a annoncé le 18 juin la suppression de près de 500 postes sur cinq ans. Ce projet, qui fait partie du nouveau contrat d'objectifs État-ONF, doit être entériné le 2 juillet. Dans la Loire et la Haute-Loire, élus et syndicats s'inquiètent du désengagement de l'État.

475 postes supprimés d'ici cinq ans : c'est ce qu'a annoncé la direction de l'Office national des forêts (ONF) le 18 juin dernier. Ces "départs à la retraite et départs naturels non remplacés" vont viser les ouvriers forestiers, chargés des travaux d'entretien dans les forêts communales. De quoi inquiéter les syndicats de l'ONF, mais aussi les communes forestières dans la Loire et la Haute-Loire.

Les chevilles ouvrières de l'entretien des forêts visées par les suppressions de postes

En vingt-cinq ans, les effectifs de l'ONF sont passés de 15.000 travailleurs à un peu moins de 9.000 en 2020. Cette fois-ci, dans le cadre du prochain Contrat d'objectifs et de performance 2021-2025 État-ONF, ce sont les postes des ouvriers forestiers qui sont menacés. Sur le terrain, ce sont eux qui réalisent les travaux décidés par les techniciens. "Ils s'occupent de la plantation, des dégagements de parcelles, de l'entretien des pistes et des limites communales", décrit Alizée Privat, technicienne ONF dans la Loire et représentante locale pour le SNUPFEN, syndicat majoritaire dans l'entreprise.

En choisissant de ne pas remplacer les départs à la retraite et les départs naturels, selon elle, "on va demander à des gens de gérer davantage de secteurs et forcément, on sera moins souvent sur place, on aura moins de temps pour répondre aux élus, et le travail sera forcément moins bien fait." Des moyens en moins alors que la forêt française va mal : "par exemple, sur des travaux de dégagement de plantations, attendre ne serait-ce qu'un mois de plus avec la concurrence de la ronce et de la fougère, ça veut dire des dépérissements plus importants, souligne, amère, Alizée Privat. Ce n'est pas au moment où les postes seront supprimés qu'il faudra se dire que c'est dommage. On a des forêts qui sont en train de mourir, il nous faudrait du temps, des hommes, et on ne les a pas."

"On a des forêts qui sont en train de mourir, il nous faudrait du temps, des hommes, et on ne les a pas." Alizée Privat, technicienne ONF dans la Loire et représentante SNUPFEN.

Certes, des entreprises externes de sous-traitance sont déjà appelées par l'ONF, et le seront d'autant plus après ces suppressions de poste. Mais pour Alizée Privat, "les entreprises ne connaissent pas les massifs, les limites. Nos ouvriers à l'ONF connaissent les endroits et savent se débrouiller."

Moins de services, mais les communes sont appelées à payer davantage

Ce savoir-faire est mis au service des communes forestières, souvent rurales. Elles sont appelées, avec ce nouveau contrat d'objectifs, à augmenter leur contribution au financement de l'ONF, à travers les frais de garderie, c'est-à-dire le part reversée à l'établissement public par les communes lors de ventes de bois. "Ce qui est demandé aux communes représente 30 millions d'euros en plus, en trois ans, chiffre Michel Clémensat, président de l'association des communes forestières pour la Haute-Loire et le Massif Central. C'est une proposition provocatrice de la part d'un État qui se désengage."

Payer plus pour avoir moins : c'est ainsi qu'il résume le projet proposé aux communes forestières. Alizée Privat abonde : "de faire croire qu'ils vont avoir le même service, alors qu'il est réduit de moitié, ce n'est pas du tout respectueux pour nos partenaires. On est en train d'abandonner les communes isolées."

Tous les deux dénoncent un double discours de la part de l'État : "qui n'a pas entendu vanter les mérites des forêts, en particulier pour leur rôle dans le stockage du carbone ? demande Michel Clémensat. De l'autre côté, il faudrait que ce soit les plus petites collectivités locales qui s'empare du financement et de la gestion." Alizée Privat regrette une occasion manquée : "on nous parle du plan de relance [il est 200 millions d'euros pour la forêt], il y a plein de choses à lancer, mais en l'état, c'est impossible." Le projet annoncé par l'ONF le 18 juin devrait être entériné vendredi 2 juillet, lors du conseil d'administration de l'établissement public.