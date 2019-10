Loire Forez rachète le site des Forges de la Becque pour y installer des panneaux solaires

Saint-Cyprien, France

Une page se tourne enfin. Celle de la friche des Forges de la Becque à Saint-Cyprien. Loire Forez Agglomération vote ce mardi soir le rachat du site à l'Epora, l'Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes pour un peu plus de 768 000 euros afin d'y faire produire de l'énergie solaire à partir de 2021.

La friche était devenue une véritable verrue, depuis qu'il n'y avait plus d'activité. Après 2003 et la liquidation de l'usine qui forgeait des pièces pour les voitures et les poids lourds et où jusqu'à 280 personnes ont travaillé.

Plus de 7 hectares livrés aux pilleurs et qui deviennent très vite une décharge sauvage et un squat. Impossible d'y faire quoi que ce soit sans dépolluer et désamianter. Ce lourd chantier a pu se faire après un accord avec l'Epora, dont un des rôles est de financer ce type de démolition et de nettoyage. Et le président de LFA, Alain Berthéas de citer aussi le problème posé par d'anciens transformateurs au pyralène, liquide très toxique qui s'est répandu sur le terrain.

27 hectares de solaire au total

Les panneaux solaires seront installés à partir de l'année prochaine dans ce qui sera donc la troisième centrale photovoltaïque sur le territoire Loire Forez dont deux sur Saint-Cyprien, la première étant dans le même secteur, pile de l'autre côté de la route. Ainsi l'agglomération comptera 27 hectares de panneaux photovoltaïques, avec celle de Sainte-Agathe-la-Bouteresse.

Cerise verte sur le gâteau, des moutons viendront y brouter pour entretenir le terrain, les ovins passant facilement sous les installations.

Loire Forez Agglomération développe des unités de méthanisation pour augmenter la part d'énergie produite localement. L'objectif étant à long terme de parvenir à l'autosuffisance. Les trois parcs ne couvrent qu'1% des besoins énergétiques du territoire où vivent quelque 112 000 habitants.