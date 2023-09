Loire. Un vin de l'appellation Côte Roannaise choisi par le pape François pour sa messe

Avoir une petite parcelle de 2,6 hectares, à peine 13 futs dans la cave et produire un vin pour le pape "C'est un miracle !" s'exclame Aude-Reine Anouil. Deux vins issus de leur domaine de la Bénisson-Dieu ont été choisi et commandé par le pape François pour être dégustés pendant la messe qu'il tiendra à Marseille le samedi 23 septembre.

La vigneronne est ravie : "En tant que catholique, apporter un vin à l'autel, c'est un peu l'apogée de notre activité. On a l'impression de boucler la boucle", confie-t-elle émue.

Un mail envoyé cet été

Tout est parti d'un mail envoyé cet été par Régis Anouil, le vigneron : "On a écrit à l'archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline. On lui a expliqué que nous étions des lilliputiens, que nous n'étions pas vignerons depuis très longtemps mais qu'on leur proposait nos vins." Et c'est la bonne surprise : "On a eu la chance qu'il nous réponde oui !", sourit le vigneron.

Une réponse impensable pour le couple qui était encore salarié à Paris il y a cinq ans. Mais après une envie de changer de voie et un bac professionnel "Vigne et Vins", ils investissent 170 000 € pour racheter le domaine en 2019. Depuis, leur travail résonne avec leur foi catholique : "On essaye d'éviter la mécanisation, de faire tout à la main, dans le respect du sol, de la nature", explique Aude-Reine. Régis de compléter "La manière dont on essaie de vivre la création, avec un grand C, elle nous mène à ce vin nature. On s'imagine mal faire autrement", insiste le vigneron avec le sourire. Leurs vins sont biologiques et portent le label "Vin Méthode Nature".

"C'était l'occasion pour nous de rendre au pape François, un peu de ce qu'il avait été dans nos vies"

Le couple possède 2,6 hectares sur la commune d'Ambierle dans la Loire. © Radio France - Marine Clette

Pour le couple pieux, participer ainsi au rayonnement de la religion chrétienne catholique est une véritable fierté : "Quand on s'est lancés dans cette aventure, c'est vrai que c'était l'occasion pour nous de rendre au pape François un peu de ce qu'il avait été dans nos vies. Il a vraiment été à l'origine de ce changement de vie", confie Aude-Reine. C'est en effet après avoir notamment lu un texte du pape François sur la nature que le couple a voulu changer complètement de vie. Aude-Reine travaillais pour le diocèse de Nanterre, tandis que Régis était journaliste, tout deux travaillaient à Paris.

Quatre bouteilles dans les mains du pape François

Un vin nature, qui a séduit le souverain pontife. Il a commandé quatre bouteilles, un vin blanc pour la messe et un vin rouge de l'appellation Côte roannaise pour le déjeuner. "Un grenache blanc de 2021, bénéficiant de l'appellation Vin de France, a été retenu pour l'eucharistie, et un gamay Saint-Romain millésimé 2020, labellisé AOC côte roannaise, sera servi à la table", précise Régis.

Alors pourquoi eux ? Aude-Reine a sa petite explication : "L'aspect nature a beaucoup frappé les personnes. C'est tout à fait dans la lignée de l'encyclique du pape François de redonner ses lettres de noblesse à un produit saint qui n'a eu aucun ajout, aucun intrant, qui est juste du jus de raisin fermenté", conclut la mère de famille.

