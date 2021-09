Loiret : Des chevaux de trait pour nettoyer l'île aux sternes à Beaugency

L'île aux sternes, l'une des plus grosses colonies de sternes et de mouettes laro-limicoles en Europe, est envahie petit à petit par la végétation, au pied du pont de Beaugency. Celle-ci empêche la nidification. Pour arracher les arbres, le département du Loiret fait appel à des chevaux de trait.

Les sternes naines et les mouettes laro-limicoles sont des espèces emblématiques de la faune des bords de Loire. Mais ces oiseaux ont un peu tendance à se compliquer la vie, au moment de la nidification : il leur faut des plages de sable fin, les femelles construisent leur nid et pondent au ras du sol. Or, depuis qu'elle s'est formée au pied du pont de Beaugency, cette île, ou plutôt ces trois îles au milieu du fleuve, a tendance à se couvrir de différentes espèces d'arbres.

Des peupliers, des saules, des érables negundo, une espère invasive recouvrent peu à peu le sable, au point de décourager les colonies habituées à se retrouver ici au printemps. "On a vu ici jusqu'à 400 à 500 individus de sternes naines, et 300 de mouettes laro-limicoles" raconte Alexandre Pierrard, chargé de gestion écologique au conservatoire des espaces naturels du Centre Val de Loire. Nous sommes ici sur le site historique de l'organisme, et il a vu décliner ces populations.

Aucun engin de chantier ne pouvait accéder sur l'île

L'objectif du chantier mené par le département du Loiret, qui a accordé au site le label d'espace naturel sensible, c'est donc de débarrasser la plus importante des trois îles de cette végétation. "Le chantier a démarré l'an dernier, et on voit qu'une fois que les arbres ne sont plus là, les oiseaux retrouvent leur espace" explique Nicolas Chevalier, chargé de mission "valorisation du patrimoine naturel" au conseil départemental. "Nous espérons que la plage débarrassée, la reproduction sera favorisée".

Mais il a fallu trouver un moyen d'intervenir, car aucun engin de chantier ne pouvait arriver jusque-là. "Impossible de faire passer la moindre machine, le moindre tracteur. Le recours à ces chevaux de trait s'est imposé de lui-même" explique Alexandre Pierrard, du conservatoire des espaces naturels. C'est un entrepreneur des environs spécialisé dans la tractation animale, Thomas Pellerin, qui a mis ses chevaux à disposition, deux comtois de 850 et 900 kilos. Lui qui intervient plutôt habituellement dans les cultures, les vignes, a dû dresser ses bêtes pour leur apprendre à ne pas craindre l'eau et le courant.

Les montées des eaux, l'autre problème des sternes naines

Ce chantier, d'un coût de 150 000 euros entièrement financé par le conseil départemental du Loiret, va durer trois ans, et le conservatoire se donne cinq ans, ensuite, pour voir s'il porte ses fruits. Car les sternes naines et les mouettes laro-limicoles ont un autre problème : les montées des eaux de la fin du printemps qui depuis trois ans, recouvrent les îles de Loire en mai et juin. "A cette époque-là, les poussins sont nés, mais pas encore assez solides pour s'envoler, le fleuve les emporte" regrette Alexandre Pierrard.

En revanche, au-delà de la préservation de la biodiversité, l'opération de débroussaillage a un autre intérêt, en matière de prévention des risques d'inondation. "Ces arbres qui se forment sur les îles de Loire représentent un risque, en cas de crue ils peuvent être arrachés et former un embâcle (un barrage naturel) qui empêchera l'écoulement du fleuve" prévient Nicolas Chevalier. "La Loire est un fleuve qui bouge, qui change, les sédiments doivent pouvoir bouger, sans être figés par la végétation, au risque de voir le lit se modifier" ajoute Alexandre Pierrard.