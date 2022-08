Loiret : tout le bassin du fleuve de la Loire placé en alerte sécheresse

Face à la sécheresse, il y a une mesure de plus dans le Loiret. La préfète de la région Centre-Val de Loire demande l'activation de l'alerte sécheresse pour le fleuve de la Loire, elle l'a annoncé le lundi 1er août dans un communiqué. C'est la preuve que la situation s'aggrave chez nous.

Depuis le 17 mai, nous sommes en situation de vigilance sur tout le bassin de la Loire et de son affluent, en amont, l'Allier. Depuis mardi 26 juillet et une nouvelle réunion du comité de bassin Loire-Bretagne, qui gère les débits de la Loire de sa source jusqu'à l'estuaire, nous sommes donc passés au niveau supérieur, le niveau d'alerte.

Il n'a pas assez plu cet hiver, comme au printemps

C'est lié à un manque de précipitations cet hiver qui n'a pas permis de recharger au maximum les deux barrages qui permettent habituellement de soutenir un niveau minimum du fleuve, l'été, ce qu'on appelle l'étiage. Ils n'étaient remplis qu'à 86% au début de la période qu'on sait délicate, où le niveau est très bas. Les pluies du mois de juin n'ont pas permis de les recharger, ni de nourrir les sols.

C'est d'autant plus préoccupant que cette sécheresse va durer. Il faut donc être économe, notamment pour permettre aux centrales nucléaires de fonctionner. A Gien, on passe à un début minimum de 46 mètres cubes contre 48 jusque-là alors que le débit normal en été est de 60 mètres cubes. Pour tenir, les restrictions que connaissent déjà de nombreux secteurs du Loiret s'étendent à tout le bassin de la Loire. Il est donc interdit d'arroser pour les particuliers en journée, et pour les agriculteurs, pas d'irrigation au moins deux jours par semaine.