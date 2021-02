Loiret : Le Loing passe en vigilance jaune au risque de crue sur son tronçon Ouanne amont

Le tronçon Loing amont Ouanne passe en vigilance jaune "risque de crue" entre Charny dans l'Yonne, Chateau-Renard et Montargis, et entre Dammarie sur Loing et Montbouy, en raison des précipitations des derniers jours, et des prévisions.