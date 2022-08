Loiret : Les cyanobactéries frappent encore, la baignade interdite à l'étang de la vallée à Combreux

C'est une scène surréaliste pour la saison, alors que le thermomètre atteint les 34 degrés à Combreux. La plage de l'étang de la vallée qui accueille normalement près de 700 personnes à cette période de l'année, est complètement désertée à cause de la présence de cyanobactéries.

Ils ne sont qu'une dizaine de personnes à se prélasser sur le sable en ce début d'après-midi. Steve vient pour la seconde fois sur cette plage avec sa compagne. S'il est un peu déçu de ne pas pouvoir se baigner, il voit le positif : «C'est un peu dommage. Je voulais profiter de l'eau pour me rafraîchir mais après, ne pas pouvoir se baigner, ça fait que les gens vont ailleurs. La plage est vraiment toute pour nous, ça c'est agréable».

Des vacanciers surpris et déçus

Pourtant, beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant qu'une telle mesure avait été prise et l'ont même découverte sur place en lisant des affiches. Une mauvaise surprise pour bon nombre de vacanciers comme Sandrine qui vient de la région parisienne avec sa famille. «On n'était pas du tout au courant, à l'arrivée on va pique-niquer et on ne va pas se baigner. Je suis déçue, il fait plutôt chaud, c'était un moment attendu. En plus avec les enfants, ils font de la voiture mais si on ne peut pas se baigner à la fin, ça ne le fait pas».

Même constat pour Jean-Luc qui habite du côté de Montargis _«On va manger à l'ombre et on ira à la piscine. Déçu mais la santé avant tout». Gwénolé est venu avec un ami et a trouvé d'autres alternatives. «Je ne le savais pas, on l'a appris en arrivant, heureusement on a amené les boules de pétanques»._

Il y en a quand même qui osent entrer dans l'eau

Du côté des employés, on déplore cette faible activité. Au snack, on confie : «Pour nous, ce sont des jours un peu compliqués. On n'a pas grand monde, c'est difficile de faire rentrer de l'argent. Dès qu'il y a du soleil, on a de la bactérie. Ce sont des jours où il y a pas mal de monde, on loupe un week-end».

Les deux surveillants sont présents tout l'après-midi. Lucas en est à sa 4ème saison à ce poste et constate la baisse de fréquentation : «La plupart des personnes viennent surtout pour ce baigner, la majorité comprend que ça n'est pas de notre faute mais il y a quelques mécontents».

Plus problématique pour Lucas, les personnes qui veulent aller se baigner coûte que coûte : «Il y en a quand même qui osent entrer dans l'eau. On fait notre métier, on va les sortir et leur expliquer mais même avec un drapeau rouge qui flotte à 10 mètres de hauteur, les gens n'arrivent pas à le voir».

Les cyanobactéries, un risque pour la santé

Si la baignade est interdite, c'est bien pour des raisons de santé publique, les cyanobactéries peuvent être nocives pour l'homme. Dans le cas présent, sur les 100 cyanobactéries analysées dans l'étang, une seule dépasse la quantité autorisée. «Cela suffit pour interdire la baignade» explique Stéphane Thauvin, responsable d'exploitation du canal d'Orléans, qui a en charge la gestion de la base de loisirs de la Vallée.

Les cyanobactéries se concentrent au bord de l'eau © Radio France - Antoine Vandendrische

En cas de contact avec les cyanobactéries «Il suffit de prendre une douche le plus rapidement possible» avertit Stéphane Thauvin, «En cas d'ingestion d'eau ou de contact important, il peut y avoir des symptômes comme des troubles gastriques, des démangeaisons, des maux de tête, des vertiges voire une altération des sensations. Dans ce cas-là, il faut voir un médecin.»

Les cyanobactéries disparaîtront naturellement lorsque la température de l'étang baissera, après un épisode de pluie ou une baisse globale des températures. De nouvelles analyses de l'étang de la Vallée de Combreux seront réalisées en milieu de semaine prochaine.