Loiret : où sont passés les balbuzards pêcheurs filmés à Mardié ?

Il y aura une pointe d'amertume ce mercredi soir à la traditionnelle "Balbufête" qu'organise l'association Mardiéval. Depuis 7 ans, l'association filmait en direct un couple de balbuzards, perché à 30 mètres de haut, dans le bois de Latingy, à Mardié, La vidéo était retransmise en direct sur le site balbucam.fr. Au fil des ans, ce spectacle a d'ailleurs attiré des milliers de visiteurs. On a même pu voir plusieurs éclosions d'oeufs en direct. Mais, cette année, le couple de balbuzard a quitté le nid. Alors, que s'est-il passé ?

ⓘ Publicité

Mardiéval met en cause les travaux de la déviation de Jargeau

L'association Mardiéval et son président Thierry Soler lient ce départ à la proximité du nid avec les travaux de déboisement et de création de la future déviation de Jargeau. "Ça parait assez évident. Le nid était idéalement placé et occupé tous les ans. Le grand changement, par rapport aux années précédentes, c'est le déboisement et le bruit des travaux. A un moment donné, les balbuzards se disent que ce n'est pas sécurisé pour pondre et faire grandir des petits" explique Thierry Soler. Pour lui, le départ des balbuzards pourrait bien être définitif. A terme, ce sera le bruit des voitures et de la circulation qui remplacera le bruit des travaux. Donc à priori, pas plus rassurant pour les balbuzards.

" Ils sont peut-être allés tout simplement sur un nid plus isolé " répond le Conseil Départemental

Ce couple de balbuzards est en réalité passé par le nid de Mardié, début avril. Ils ont d'ailleurs dégagé une femelle qui occupait le nid. Les deux oiseaux sont restés quelques jours avant finalement de repartir. Pour Pascal Lenoir, directeur du pôle aménagement durable au département du Loiret, "rien ne dit que leur départ est lié aux travaux à proximité, il a déjà eu des travaux les autres années et les balbuzards étaient là". Selon lui, la période de nidification des balbuzards s'étend de mars à août. "Nous ne sommes qu'en mai, il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. Ils sont peut-être allés sur un nid plus isolé, plus naturel et sans avoir une caméra qui les observe en permanence." Impossible à vérifier, ce couple de balbuzards n'est pas bagué car l'association Mardiéval a toujours refusé d'adhérer au programme de baguage mené par Loiret Nature environnement.

Seule certitude, après avoir été menacée de disparition dans les années 70, l'espèce du balbuzard pêcheur est revenue en forêt d'Orléans et en Sologne il y a 40 ans. On estime que 28 couples de balbuzards-pêcheurs vivent actuellement dans le Loiret : c'est une espèce qui reste fragile et protégée. Quant à la "Balbufête", elle prendra la forme cette année d'un spectacle suivi d'un débat, c'est ce mercredi soir 24 mai à 20h30, à la salle du P'tit théâtre de Mardié. Les travaux du futur pont de Mardié et de la déviation de Jargeau, eux, doivent durer jusqu'à fin 2024.