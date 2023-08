Loiret : une nouvelle enquête publique sur la plateforme logistique Sequoia démarre ce lundi à Gidy

"On ne se fait pas trop d'illusion, mais si les gens sont nombreux à participer, peut-être qu'on arrivera à quelque chose". Dominique Birre, un des habitants du lotissement de la Tassette, sur la commune de Gidy, reconnaît que l'enquête publique qui s'ouvre ce lundi 21 août, jusqu'au 18 septembre, ne changera rien au feu vert que la préfecture du Loiret a déjà délivré au goupe Sequoia pour son projet de plateforme logistique sur la commune.

ⓘ Publicité

Un projet qu'il combat depuis plus de deux ans, lorsqu'avec ses voisins, il en a découvert l'ampleur, à l'occasion de la première enquête publique. Plus de 50 000 mètres carrés de stockage, des cellules capables d'accueillir des produits dangereux et inflammables, le projet nécessite un classement en site Seveso seuil bas, obligatoire en cas de risque industriel.

"Ce projet, personne n'en veut"

Malgré les tentatives du groupe de rassurer les opposants sur la sécurité et le respect de l'environnement, Dominique Birre n'est pas convaincu : "le directeur général nous a dit qu'ils stockeraient le moins possible de produits dangereux, le maire de Gidy, mais c'est leur parole". Il ajoute : "tout le monde est contre ce projet, les communes voisines, les habitants, mais la préfète a quand même donné son autorisation, c'est bien la preuve qu'on ne nous entend pas".

L'association créée par les riverains assure avoir recueilli plus de 800 signatures sur une pétition, lors de la première enquête publique, et se dit déjà prête à déposer des recours devant la justice contre le projet. Elle n'attend rien de cette nouvelle consultation du publique, qui ne portera que sur le permis de construire déposé par le porteur du projet. Un permis légèrement modifié, indique le maire de Gidy, pour tenir compte des demandes de l'Etat suite aux premières enquêtes.

Cette nouvelle enquête publique se déroule du 21 août au 18 septembre, elle est consultable en mairie de Gidy, où le commissaire enquêteur assurera plusieurs permanences, la première le mercredi 23 août 2023 de 9h30 à 12h30, puis le mercredi 06 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 et le samedi 16 septembre 2023 de 09h30 à 12h30.