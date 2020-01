Longevelle-sur-Doubs : première commune de Bourgogne-Franche-Comté a faire la chasse aux mégots

Longevelle-sur-Doubs, France

On ne connait pas toujours leur pouvoir nuisance. Les mégots de cigarettes sous leur aspect insignifiant se révèlent de redoutables pollueurs. "Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau", explique Pierre Aimé Girardot, le maire. Longevelle-sur-Doubs devient la première commune de Bourgogne Franche Comté a lutter contre cette pollution des mégots.

Des cendriers en forme de bacs ont été installés en différents lieux du village pour collecter ces mégots et leur éviter de rejoindre le Doubs par les égouts. Les mégots ainsi collectés seront envoyé dans une société bretonne "MéGo" pour être recyclés.

Le bac de collecte des mégots devant la boulangerie de Longevelle © Radio France - Christophe Beck

C'est à l'occasion de matinées environnement organisées avec les écoliers et les habitants du village que l'adjoint au maire, Samuel Marchand a pris la mesure du fléau des mégots. "On s'est rendu compte qu'on avait plus de mégots que de déchets classiques. Gâvés de produits chimiques, ces mégots s'engouffrent dans les rivières sous-terraines et polluent tout notre environnement."

D'où cette idée de chasse décrétée aux mégots dans Longevelle-sur-Doubs. Contact a été pris avec la société MéGo en Bretagne qui va produire des cendriers jetables à partir de ces mégots. La commune participe aux coûts d'acheminement à raison de 200€ pour 10 kilos de mégots collectés. Un petit geste pour l'environnement. Mais tellement utile.