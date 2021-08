Les nuits du Causses du Quercy parmi les plus noires de la région

Commandée par la région Occitanie afin de lutter contre la pollution lumineuse, la carte élaborée par les bureaux d'études DarkSkyLab et La Telescop, la première a être réalisée sur une aussi grande échelle avec une telle précision, a notamment révélé quelques surprises. "On se rend compte qu'il y a un gradiant qui part du Nord-Ouest de la région, où le ciel est le plus préservé, et qui fini dans le Sud-Est, vers la Méditerranée et les ciels les plus touchés par la pollution lumineuse" explique Sébastien Vauclair, astroniome et responsable du bureau d'étude DarkSkyLab.

Voici les photos que Daniel Bouysse parvient à réaliser avec son matériel d'astronomie. © Radio France - Rémy Doutre

Les Causses du Quercy parmi les plus préservées

Avec les Pyrénées et l'observatoire du Pic du Midi, les Causses du Quercy font partie des championnes de l'obscurité. Et pour cause : "dans la région, les communes ont fait l'effort de diminuer leur éclairage nocturne" dévoile Daniel Bouysse, président du club d'astronomie de Gramat (Lot). Cette décision de diminuer l'éclairage nocturne n'explique pourtant pas tout.

"Il faut aussi souligner la nature du sol. Dans les Causses, les creux et les digues aspirent les particules en suspension" - Marie-Hélène Cousin, Vice-Présidente du club d'astronomie de Gramat.

Si les Causses sont ainsi préservées, c'est aussi grâce à la présence du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, labellisé "Territoire de villes et villages étoilés". Avec un ciel aussi préservé, impossible de manquer les incontournables de l'été : Vénus, Saturne, et même la voie lactée.