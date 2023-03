Loup dans la Drôme : population et attaques en hausse en 2022

Que faut-il faire du loup, ou face au loup dans la Drôme ? La question éternelle était de nouveau sur la table ce mardi 28 février, entre les acteurs de la filière ovine. Le constat dressé par les éleveurs et les chasseurs se veut volontairement alarmant : il y aurait "trop de loups" dans le département pour que celui-ci cohabite avec la filière ovine, et même avec la faune sauvage. Évidemment, les chiffres sur la présence et les attaques du prédateur sont sujets à débats, mais nous avons tenté d'être objectifs.

Combien de loups ?

Tout le monde, des écologistes aux chasseurs en passant par les agriculteurs et les services de l'Etat, s'accorde sur le fait que la population de loup grossit en Drôme. Les comptages s'effectuent généralement en période basse, en plein hiver, c'est-à-dire en ce moment. Sauf qu'en France, seule une population nationale est estimée par l'OFB (Office Français de la Biodiversité), pas département par département. Selon nos informations, il paraît cohérent d'affirmer qu'entre 20 et 25 meutes de loups vivent/passent actuellement dans le département. Au total, les projections les plus basses évoquent 168 individus, les plus hautes, celles de la Fédération Départementale des chasseurs (FDC), "au moins 200".

Combien d'attaques ?

Selon les chiffres officiels de la Préfecture de la Drôme, en 2022, les éleveurs ont reçu des indemnités pour 738 animaux tués dans les troupeaux (pour être indemnisé il faut respecter certaines mesures de protection, si on se trouve dans une zone où la prédation est avérée). Le chiffre ne prend pas en compte les décès non indemnisés (soit par manque de protection, soit parce qu'il y a un doute sur le prédateur), 175 l'an passé, ni les animaux portés disparus, 444 en 2022.

Quoi qu'il en soit, le chiffre de 738 (dont 675 ovins) augmente fortement par rapport à l'année précédente (352 en 2021), mais moins par rapport à 2020. L'augmentation n'est pas continue, elle a connu un vrai pic en 2022, avec des prédations en basse vallée de la Drôme (dans la zone de Crest) en nette hausse. Le loup (re)découvre de nouveaux territoires puisque récemment, début 2023, des attaques ont été constatées à Alixan ou à Beaumont-lès-Valence. Il est notable que sur les deux premiers mois de l'année, le nombre d'attaque diminue, tout comme le nombre d'animaux tués. Ce lundi 27 février, 12 brebis ont été tuées et une blessée à Châteaudouble, sur le contreforts du Vercors.

Les deux chiens de protection du troupeau avaient disparu et ont été retrouvés à 5km le lendemain.