Loup de Valberg : l'affaire classée sans suite dans la Drôme

C'est la fin d'un long conflit entre naturalistes et chasseurs, les uns accusant les autres d'avoir tué ce loup dans la Drôme. En fait, tout part d'un collier GPS découvert en janvier 2021 à Plan-de-Baix au sud du Vercors. C'est le collier dont avait été équipé six mois plus tôt un loup recueilli à Valberg dans les Alpes-Maritimes, soigné puis relâché dans la nature. Comme le font les jeunes loups sans meute, l'animal a alors fait des kilomètres à la recherche d'un territoire où s'installer.

Le collier GPS du loup n'a pas été coupé volontairement

Mais dans la Drôme, ce n'est pas le loup qui est retrouvé, juste son collier. Et à proximité du domicile d'un naturaliste. Le soupçon s'installe chez les défenseurs des loups : et si des chasseurs avaient tué l'animal et déposé ce collier bien en vue, en guise de provocation ?

En fait, rien ne prouve une intervention humaine. A la demande du procureur de la République, le Service National de Police Scientifique (SNPS) d'Ecully près de Lyon a expertisé le collier. Ce dernier n'a pas été sectionné par un instrument coupant. Il se serait en fait arraché lors d'un choc. Et le traceur était dans l'herbe depuis plus de deux mois quand il a été découvert, rendant très difficile la découverte d'indices. "L'enquête n'a donc pas permis en l'état de caractériser une quelconque intervention humaine" précise le procureur dans un communiqué. "Le parquet de Valence a décidé d'un classement sans suite pour absence d'infraction" conclut Laurent de Caigny.

Le loup de Valberg est-il vivant ou mort aujourd'hui ? Maintenant qu'il n'a plus de GPS autour du cou, le mystère demeure. Les chasseurs pensaient l'alors flashé avec l'un de leurs appareils photographiques automatiques en octobre 2021. Mais rien n'atteste qu'il s'agit de cet animal en particulier.