La préfecture de Charente Maritime donne l'autorisation d'abattre le loup qui rôde dans le département

C'était une demande de certains éleveurs qui craignaient pour leurs bêtes. Le préfet de Charente Maritime, Nicolas Boisselier a autorisé ce vendredi 4 décembre l'usage de tirs létaux contre le loup qui rôde dans notre département depuis trois semaines. L'animal qui s'est échappé d'un refuge des Deux-Sèvres le 13 novembre dernier , a déjà tué 18 brebis en Charente-Maritime. La préfecture a donc estimé qu'il représentait "_un risque sérieux pour la sécurité des animaux domestiques et pour la protection des élevages bovins._"

Selon la préfecture de Charente Maritime, le loup est devenu de plus en plus rusé., rendant la mission de capture plus difficile que prévu. À l'origine, l'animal était captif. mais en trois semaines il a pris de l'assurance ,et plus les jours passent plus il s'adapte à son nouvel environnement.

Le fusil hypodermique insuffisant

La préfecture a estimé que "les conditions de tir de flèches hypodermiques rendaient les opérations particulièrement complexes." En effet, le fusil hypodermique nécessite d'être à 30 ou 50 mètres maximum de l'animal pour l'atteindre. Ainsi, dimanche dernier à Sainte-Soulle, les agents de l'Office Français de la Biodiversité l'avaient dans leur viseur mais n'avaient pas réussi à le toucher avec leur flèches alors qu'il se trouvait à proximité. Dans ces conditions la préfecture estime que "le loup représente un risque sérieux pour la sécurité des animaux domestiques et pour la protection des élevages ovins, et ajoute qu' en raison de la divagation de chiens sur le périmètre, " il existe aussi un risque d'Hybridation qui doit être pris en compte ." La préfecture autorise donc l’Office Français de la Biodiversité à prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque lié à la divagation du loup, y compris au moyen de tirs létaux, sur le territoire de la Charente-Maritime