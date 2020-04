EXCLU - Un loup photographié près de Neufchâtel-en-Bray

Des rumeurs, des hypothèses et des interrogations circulaient depuis quelques mois, à mesure que ce qui semblait être un loup avançait en Seine-Maritime. Mais cette fois-ci, il semble que l'animal sauvage a bel et bien été repéré. Il a été photographié le 8 avril dernier au nord de Neufchâtel-en-Bray et depuis, authentifié par cinq spécialistes.

"Le loup a été photographié par une TrophyCam placée par un particulier devant sa maison. Il s'agit d'une caméra qui permet d'observer et de photographier la faune de nuit grâce à un système infrarouge", explique James Jean-Baptiste, administrateur au Groupe mammalogique normand.

Il a été photographié par une caméra TrophyCam.

Après avoir reçu les clichés, le Groupe les a envoyées à cinq spécialistes de l'animal. Ils confirment que c'est un loup "à 95 %, parce que les photos ne sont jamais impeccables, mais tous les critères sont bien là".

Plusieurs critères sont étudiés pour différencier le loup du chien : "la silhouette et le port du dos sont différentes, la queue du loup est courte et le bout est noir, les oreilles du loup sont arrondies et le loup a une coloration particulière avec une démarcation entre le dos et le ventre", souligne James Jean-Baptiste. Une méthode de différenciation appelée "jizz".

Un loup à la recherche d'un territoire

La présence avérée du loup dans la région est une nouveauté puisque "le dernier loup authentifié en Normandie date de 1910" mais n'est pas étonnante puisqu'un loup a été authentifié dans le département voisin de la Somme fin 2017.

Il pourrait s'agir d'un loup qui a quitté sa meute pour créer la sienne, phénomène de "dispersion" naturel et classique : une meute est dominée par un couple qui interdit aux autres de se reproduire. Un jeune loup qui veut se reproduire doit partir. Il pourrait alors avoir fait des milliers de kilomètres, en un mois seulement, pour trouver un nouveau territoire favorable et une femelle.

Le parc Canadien Rêve de bisons, situé à une vingtaine de kilomètres héberge des loups mais ils sont pucés et suivi. "Si un loup disparaît d'un parc, le parc se doit de prévenir qu'un animal s'est sauvé et on n'a pas eu écho de cela", souligne James Jean-Baptiste.

Le loup, dangereux ?

Une telle présence à de quoi interroger si ce n'est inquiéter, notamment les éleveurs ovins. Mais pour l'homme, James Jean-Baptiste se veut rassurant : "Le loup n'est pas dangereux, c'est un animal craintif. Il y a bien des écrits anciens d'il y a 3-5 siècles qui évoquent des loups enragés qui attaquaient l'homme mais aujourd'hui, la rage n'existe plus sur notre territoire. Le loup est extrêmement peureux et fuit l'homme. En France, on a environ 5 000 cas de confrontations entre un homme et un loup et il n'y a jamais eu de loup agressif, il fuit automatiquement. C'est aussi pour cela qu'on a du mal à trouver des preuves de sa présence."