Loups en Pays de Savoie : des agriculteurs veulent l'exclure des montagnes

"Je vous demande d'exclure le loup dans les Savoie", voilà comment se termine le communiqué publié lundi 6 septembre par Marie-Louise Donzel-Gonet, vice-présidente à l'agriculture au département de Haute-Savoie. Elle s'adresse en particulier au ministre de l'Agriculture et lui demande désormais de prendre le dossier du loup en main.

"La profession souffre, se sent trompée"

Pour la vice-présidente à l'agriculture, la présence des loups dans les montagnes "déstabilise gravement" les pratiques pastorales, avec des alpagistes qui se retrouvent au bord du gouffre. "En cinq ans, on compte 110 attaques sur des bovins, qui ont fait l'objet de 150 constats".

J'ai accompagné la dépose d'une cabane en urgence, là où une bergère s'est tuée, les jeunes qui étaient là sont repartis en disant "c'est le loup qui a gagné" ! Aujourd'hui, l'exploitant agricole qui pâture la montagne, qui vit de son métier est obligée d'arrêter" - Marie-Louise Donzel-Gonet, vice-présidente à l'agriculture au département de Haute-Savoie.

Des mesures de protection existent pourtant pour limiter l'impact du loup sur les troupeaux. Les chiens de troupeaux, les fameux patous, sont là pour accompagner les éleveurs sur les pâturages. Des clôtures sont également installées par endroits en haute-montagne. Les tirs de protection sont aussi autorisés par moment pour effrayer les prédateurs, mais pas de quoi régler la question pour bon nombre d'agriculteurs.

Toujours selon Marie-Louise Donzel-Gonet, ces mesures ne sont "pas adaptées à la montagne, les éleveurs de moutons installent des filets de protection à 2500 mètres d'altitude", une aberration selon elle. Elle opte donc pour la solution radicale, l'exclusion.

Réguler la population de loups

D'autres agriculteurs ne demandent pas l'exclusion totale du loup, ils optent plutôt pour une plus grande régulation de l'animal. "C'est indispensable pour la profession. Aujourd'hui, c'est le berger qui est en voie de disparition, et pas l'inverse" affirme François tabuis, alpagiste en Haute-Savoie. "On régule les sangliers et plein d'animaux. Changeons de fusil d'épaule, il faut réapprendre au loup à ne pas s'approcher des troupeaux".

