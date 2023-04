Loutre, hérisson, insectes... Répertoriez les espèces protégées du Pays Basque

Voilà un moyen d'à la fois s'amuser à regarder des animaux, et en même temps de donner un coup de pouce aux scientifiques. La Communauté Pays Basque (re)lance un grand inventaire pour répertorier la présence d'espèces protégées.

19 espèces ciblées

Ce projet d’identification a été lancé dès 2022, mais il est relancé en ce printemps 2023. 19 espèces protégées sont ciblées : la loutre d'Europe, la marte des pins, le hérisson d'Europe, la coronelle lisse, plusieurs oiseaux et insectes... La liste complète est à retrouver dans le document ci-dessous :

loading

Si vous croisez une des espèces en question, il faut alors signaler sa présence via un site, iNaturalist. Une application du même nom existe également. La procédure est expliquée au début du document ci-dessus.

Si le document n'apparaît pas, vous pouvez le retrouver via ce lien .

Selon la Communauté Pays Basque, "ce recensement permettra de mieux les protéger et préserver les zones et bassins dans lesquelles les espèces se reproduisent et évoluent".