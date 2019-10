Lubrizol : le PDG "monde" s'apprête à revenir en France pour évoquer le processus d’indemnisation

Rouen, France

Il était venu visiter l’usine Lubrizol le samedi 5 octobre, une semaine après le sinistre. Eric Schnur s’apprête à retraverser l’Atlantique la semaine prochaine pour entrer dans le détail des procédures d’indemnisation. Le groupe industriel confirme des entretiens prévus avec Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, Agnès Buzyn pour la santé et Didier Guillaume, en charge de l'agriculture. Ce dernier avait évoqué vendredi dernier un préjudice de 40 à 50 millions. Mais Lubrizol rappelle ce mercredi qu’il « n’a jamais évoqué cette somme ». Avant tout chiffrage, l’industriel indique « qu'il discute avec les parties prenantes ».

Lubrizol confirme toutefois sa promesse « d'indemniser dès maintenant mais il convient de trouver les structures adaptées aux contrôles ». Les entretiens avec les ministres concernés devraient permettre de répondre à certaines attentes du géant américain. Qui va recenser les victimes polluées notamment par les suies ? Qui va contrôler et chiffrer leur préjudice ? Il faut définir une méthode, des conditions et des organes acceptés par le groupe américain comme par le gouvernement français.

L’outil de production n’a pas brûlé

Lubrizol indique n’avoir aucun retour de l’enquête et « attendre les conclusions avec impatience pour comprendre ce qui s’est passé ». Le site est à l’arrêt depuis trois semaines mais l’industriel précise que « les unités de production n’ont pas été touchées (…) et l’activité reprendra quand le nettoyage aura été fait et que la sécurité sera garantie ». Une relance de l’activité ne semble donc pas compliquée techniquement. Mais politiquement ? Le sujet devrait être évoqué la semaine prochaine lors des entretiens entre Eric Schnur et les ministres.