Lubrizol, six mois après : une enquête de géographes du CNRS sur le comportement des habitants

Des géographes du CNRS mènent une étude avec l'université de Rouen sur le comportement et les déplacements de la population après l'incendie de l'usine Lubrizol. Six mois après la catastrophe industrielle, ce questionnaire en ligne s'adresse à tous.

"Notre étude avec l'université de Rouen sur le comportement et les déplacements de la population suite à l'incendie des sites de Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen a commencé et propose un questionnaire en ligne." Si vous habitez Rouen ou ses environs, vous avez peut-être reçu ce message par courriel. Six mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, ce jeudi 26 mars 2020, des géographes du CNRS appellent chacun - en Seine-Maritime ou dans l'Eure - à répondre à leurs questions.

Reconstituer votre journée du 26 septembre 2019

Il s'agit de "reconstituer le plus fidèlement possible votre journée du 26 septembre" écrivent les chercheurs en préambule. Au fil des questions, vous décrirez votre réaction à l'annonce de l'incendie, la façon dont vous avez appris son existence, comment vous avez réagi, si vous connaissiez le risque industriel dans l'agglomération rouennaise, etc. Le questionnaire dure environ 30 minutes et les réponses restent anonymes.

Suivez ce lien pour accéder au questionnaire