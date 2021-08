Luc-sur-Mer : l'association Zorro Mégot organise une collecte de mégots de cigarettes

12 ans : c'est le temps qu'il faut en moyenne à un mégot de cigarette pour se décomposer dans la nature. En France, plus de 30 milliards de mégots finissent leur vie non pas dans une poubelle, mais par terre. L'association Zorro Mégot, basée à Caen et ayant ouvert une antenne à Rouen, souhaite remédier à ce problème : elle organise des collectes de mégots sur les plages, les ports et dans les villes. A Luc-sur-Mer dans le Calvados, la mairie a fait appel à cette association pour organiser une collecte mercredi 25 août.

Une initiative qui a attiré plusieurs intéressés : ils sont une petite dizaine aujourd'hui à arpenter les rues de Luc-sur-Mer, une bouteille vide à la main. Munie de gants, Suzanne a un but : sauver l'environnement ! "Ramasser les mégots, ça pollue moins et c'est bien pour la planète !" Avec sa grande soeur Lucile, la dizaine, elles font la compétition pour collecter le plus de mégots possible : "C'est un peu comme une chasse au trésor !", sourit Lucile.

Louison, Lucile et Suzanne font la compétition pour ramasser le plus de mégots possible. © Radio France - Marie Martirossian

C'est leur grand-père Antoine, habitant de Luc-sur-Mer, qui a tenu à les amener aujourd'hui pour leur apprendre le respect de l'environnement, en pratique. "Les beaux discours sur l'écologie, c'est bien, mais pour les jeunes, l'action c'est encore mieux ! Et elles s'amusent, regardez !", s'exclame Antoine devant les récipients presque pleins de mégots.

Des mégots recyclés et transformés en mobilier urbain

On en trouve en effet par paquets dans les caniveaux, à côté d'un manège, de parterres de fleurs. La collecte attire de plus en plus de jeunes, selon Laura Lavoine, salariée de l'association Zorro Mégot, qui organise la collecte : "Depuis le covid, j'ai de plus en plus de jeunes, à partir de 6 ans et jusqu'à la vingtaine, qui participent aux collectes, on sent qu'ils se sentent plus concernés par la situation écologique, qu'ils savent qu'on n'a qu'une seule planète Terre et honnêtement, c'est un vrai plaisir de les voir ici aujourd'hui !"

L'association Zorro Mégot fournit des bouteilles pour collecter les mégots. © Radio France - Marie Martirossian

L'association envoie ensuite ces mégots à l'entreprise MéGo! à Bourg-Blanc (Finistère), qui va les recycler et les transformer en mobilier urbain : tables de picnic, espaces de détente pour les fumeurs justement. Après deux heures de collecte, Fabienne est satisfaite : "C'était très sympa, ça nous permet de rencontrer des gens, de s'amuser tout en faisant un petit geste pour l'environnement." Au total, les volontaires ont ramassé 3200 mégots en seulement deux heures.