Luc-sur-Mer met ses espaces verts au régime (presque) sec

L'arrêté préfectoral interdisant l'été dernier d'arroser les parterres au vu du manque d'eau a été, osons l'expression, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou plus exactement, la confirmation qu'il fallait faire autrement pour le maire de la commune, Philippe Chanu : "c'est tout simplement du bon sens. L'an dernier, nous avons été frustrés de devoir arrêter l'arrosage de nos fleurs. Et ça fait aussi 30 ans que les scientifiques du GIEC nous alertent sur les événements environnementaux et notamment les sécheresses et les changements climatiques. Il faut donc s'adapter. Tout ça est lié aussi à notre démarche de responsabilité sociétale de l'organisation RSO qui nous invite à réfléchir sur notre fonctionnement, non seulement écologique mais économique, social et évidemment le fleurissement qui est un sujet important pour une station balnéaire classée de tourisme. Il fallait réfléchir à le conserver tout en arrivant à faire des économies sur l'arrosage. Cette année, ce seront 100 mètres cubes d'économisés sur la commune de Luc-sur-Mer. Ce n'est pas rien et c'est bon pour la planète."

La fameuse baleine de Luc-sur-Mer et ses ilots de verdure © Radio France - Philippe Thomas

Des économies d'eau estimées à 40%

Voilà pour la démarche, mais comment faire pour consommer moins ? Question posée à Antoine Lessard, nouveau responsable des espaces verts : "la principale initiative a été de décrocher toutes les suspensions qui ont de très faibles réserves de terreau et sur lesquelles nous sommes obligés de repasser très souvent en arrosage. Pour compenser, nous avons mis plus de plantes dans les massifs. En effet, le massif en terre a besoin d'un arrosage une fois par semaine, tandis que les jardinières ont besoin de deux arrosages par semaine, ce qui permettra de réduire à peu près la consommation de 40 %. Et puis on essaiera de faire évoluer les choses dans les années à venir avec nos fournisseurs qui font également de la recherche pour trouver des plantes qui sont moins consommatrices d'eau." L'idée sera aussi d'aller un peu plus vers les massifs et de tester des pots qui, grâce à de nouvelles techniques, permettent de moins arroser. Les agents seront formés d'ici la fin d'années pour adapter leurs pratiques. Mais que les amateurs de jolis parterres se rassurent, les fleurs sont toujours présentes dans les endroits de passage à Luc-sur-Mer.