Lucciana : une digue contre l'érosion du littoral à Pineto

Le dispositif de protection, installé sur la plage par la société basque Wave-bumper, se compose de deux rangées de sacs en pied de dunes, des « BIGBUMP » contenant chacun 2 tonnes de sable.

Les BIGBUMP de Lucciana rassurent les riverains © Radio France - Jean Pruneta

Près de 350 de ces sacs ont ainsi été installés et attachés les uns aux autres formant une digue uniforme de 160 mètres de long. L’entreprise basque a déjà travaillé sur le littoral continental mais aussi à Saint Barthelemy aux Caraïbes lors du passage de l’ouragan « Irma » en 2017 et sur des protections à New York en début d’année : « ce sont comme de gros sacs étudiés spécifiquement pour résister aux vagues », explique Romain Chapron, président de Wave-bumper, « en plus des 350 sacs de 2 tonnes, reliés entre eux pour créer une homogénéité, il y aura des boucliers en matériau composite pour déflecter l’énergie de la houle ».

Les boucliers de protection en matériau composite, installés devant la digue de sable de Lucciana © Radio France - Jean Pruneta

Soulagement

Un projet qui représente un véritable soulagement pour la dizaine de riverains du lieu-dit Pineto, dont les habitations sont, plus que jamais, les pieds dans l’eau : « nous sommes tous soulagés et plutôt optimistes parce que ces protections ont l’air efficace partout ailleurs où elles ont été essayées », explique Marie Lucienne Diler-Benigni, « on espère que sur la durée, ce sera efficace, le test pour ce dispositif, ce sera à l’automne, avec les équinoxes », explique la porte-parole du collectif d’habitants dont la tante de 87 ans retrouvera un sommeil plus serein de se savoir protégée des tempêtes.

Une tentative de lutter contre l'érosion du littoral, sur la commune de Lucciana © Radio France - Jean Pruneta

Une opération menée par la communauté de communes Marana-Golu, de concert avec la Préfecture de Haute-Corse ; l’Etat apportant une aide financière à hauteur de 80%. Une réalisation qui pourrait servir d’expérimentation pour d’autres intercommunalités de l’île dont celle voisine du Murianincu.