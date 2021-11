Ludovic Delacour, apiculteur à Jublains : "en 31 ans, je n'ai jamais connu une année aussi mauvaise"

Ludovic Delacour, apiculteur à Jublains dans le nord Mayenne, possède 350 ruches, autrement dit 350 colonies d'abeilles réparties sur plusieurs sites dans plusieurs départements. Habituellement, il produit entre 20 et 30 kilos de miel par ruche. Cette année, seulement dix kilos en moyenne.

Cela fait 31 ans que Ludovic Delacour a des ruches, bientôt cinq ans qu'il en a fait son métier. Et une production de miel aussi faible, il n'avait jamais connu ça : "je n'ai pas souvenir d'une année aussi mauvaise. Je me souviens de l'année 2007 qui avait été une année compliquée avec un très bon printemps mais un été catastrophique. Cette année, l'été a été moins problématique, mais il n'y a eu aucune période dans l'année qui a été très bonne. J'espère que cette année 2021 restera exceptionnelle, mais avec l'évolution du climat, on n'est pas à l'abri."

Des abeilles qui peinent à se nourrir

Pour comprendre à quel point, l'année a été dramatique pour les abeilles, Ludovic Delacour explique qu'il a parfois dû nourrir lui-même les abeilles pour les maintenir à niveau : "certaines colonies étaient trop justes pour parvenir à survivre. Je travaille essentiellement avec des abeilles noires qui savent mieux s'adapter à leur environnement et aux saisons difficiles par rapport à l'abeille hybride, mais j'ai été amené à nourrir mes colonies pour que les abeilles ne meurent pas en pleine saison !"

Ludovic Delacour écoule son miel essentiellement dans les grandes surfaces et épiceries de la Mayenne. Il produit toutes sortes de miel.