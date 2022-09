Lunel veut être une ville pionnière sur le recyclage des eaux usées en France

Un système de traitement de l'eau par ultraviolets est en cours d'installation à la station d'épuration de Lunel. A terme, l'eau qui en ressort pourra servir à irriguer les champs ou encore à alimenter les chasses d'eau des toilettes publiques. Et ce, grâce à une technologie locale.

Après une sécheresse historique débutée au printemps, la France prend à son tour conscience que l'eau est un bien rare. Très rare même quand on parle de l'eau douce qui représente moins de 3% de l'eau présente à la surface de la Terre. Pourtant, notre consommation de l'eau repose la plupart du temps sur un usage unique. L'eau est rendue potable, envoyée jusque dans nos robinets, elle rejoint ensuite la station d'épuration où elle est traitée puis rejetée. Un système avec lequel la ville de Lunel veut rompre. Elle est en train d'installer un dispositif de traitement poussé permettant de réutiliser l'eau.

Ce traitement vient se brancher à la sortie des différents bassins de la station d'épuration communale. Une usine en pleine rénovation et agrandissement depuis plus d'un an. C'est à cette occasion qu'a été retenu la solution de désinfection aux ultraviolets de l'entreprise lunelloise Bio-UV.

Moins d'1% de l'eau est recyclé en France

Avec cette installation, la ville de Lunel espère être précurseur en France où moins d'1% de l'eau consommée est réutilisée. Une donnée qui s'explique par la richesse de nos ressources en eau. Ces réserves ont pourtant été mises à rue épreuve par la sécheresse historique débutée au printemps 2022. A titre de comparaison, certains pays comme le Maroc recycle déjà plus de la moitié de l'eau du robinet afin de préserver la ressource.

"Est-ce qu'on est prêts à boire l'eau qu'on pisse ?" – Benoît Gillmann

Reportage de Valentin BERTRAND Copier

Une piscine olympique traitée en 4 heures

Pour rendre l'eau "quasiment parfaite" à la sortie de la station d'épuration, l'entreprise Bio-UV a conçu un système perfectionné, mais assez compact. Et donc "facile d'installation". Il y a d'abord un filtre permettant de retirer les dernière particules en suspension dans l'eau. Vient ensuite un tunnel bardé de 48 lampes UV. En passant, les microorganismes contenus dans l'eau sont "inactivés" en quelques secondes, explique Benoît Gillmann, le président-fondateur de la société. Résultat, l'équivalent d'une piscine olympique (2.500 mètres cubes) peut être traité en l'espace de 4 heures.

Benoît Gillmann présente le fonctionement de la centrale UV Copier

Pour quels usages ?

Après ce traitement, l'eau est "de qualité baignade", assure Benoît Gillmann. Il serait presque possible de la boire, mais la loi française l'interdit. "Il y a aussi la barrière psychologique : est-ce qu'on est prêts à boire l'eau qu'on pisse ?", questionne le chef d'entreprise. La question a en tout cas été résolue en Namibie où l'essentiel des eaux usées repartent dans le circuit d'eau potable après traitement. De même dans certaines villes de Californie aux États-Unis.

En attendant, il sera bientôt possible d'utiliser l'eau issue de la station d'épuration de Lunel pour irriguer les champs, abreuver les animaux ou encore alimenter les chasses d'eau des toilettes publiques.

Benoît Gillmann imagine plusieurs usages pour l'eau recyclée Copier

Le maire de Lunel espère ainsi "anticiper sur demain". "On doit absolument économiser l'eau. Dans le futur ce sera l'or transparent", détaille Pierre Soujol. Pour cet équipement, l'élu a dû consentir à un surcoût de 160.000 euros. Un prix qu'il faut rapporter aux 13 millions d'euros nécessaires pour rénover l'ensemble de la station d'épuration.