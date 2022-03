Tempête à Lury-sur-Arnon : un nouveau projet éolien provoque la colère des riverains

"La mairie de ne veut pas demander notre avis ? On le donnera quand même" : depuis le début de semaine, l'association "Lury sans éoliennes" organise une consultation publique au sujet du projet de parc éolien porté par l'exploitant JPee, qui prévoit la construction de trois éoliennes en surplomb du village. Pour Jean Tatin, le président de l'association, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : "Lury est déjà entouré de nombreuses éoliennes. Alors déjà quand elles sont à trois ou quatre kilomètres du village, ça découpe le paysage. Mais à moins d'un kilomètre, c'est inacceptable !"

Contre la destruction du paysage

La principale revendication du collectif, c'est la préservation du paysage rural : "Les gens qui viennent habiter ici, chercher le calme du Berry, ils ne veulent pas voir leur cadre de vie gâché par l'industrialisation de nos campagnes". Une pétition contre ce projet de parc éolien a déjà recueilli 270 signatures (pour 380 inscrits sur les listes électorales), mais le conseil municipal semble faire la sourde oreille : "pour le moment on joue le jeu de la concertation démocratique", reprend Jean Tatin. "Mais s'il faut fonctionner à la Corse pour se faire entendre dans ce pays, il faut nous le dire... et on changera de méthode !"

Quid du futur ?

Autre problématique soulevée par le collectif "Lury sans éolienne" : la projection à long-terme, et le futur démantèlement des infrastructures éoliennes. "Dans 30 ans _on va se retrouver avec des parcs industriels rouillés, en ruine, comme en Californie_" déplore Jean Tatin. "Et il n'y aura plus personne pour venir les démanteler proprement, parce que les entreprises privées qui les ont construits seront parties, ou mortes !"

Cependant, comme le souligne l'association écologiste NégaWatt, chaque constructeur d'éolienne doit assurer une provision de 50 000 euros afin d'obtenir un permis de construire : "Le démantèlement d'une éolienne n'a rien à avoir avec celui d'une centrale !" explique Marc Jedliczka, porte parole de NégaWatt. "98% des composants sont recyclables, il reste juste à retirer le socle de béton. C'est à ça que sert la provision de 50 000 euros : _avant même la construction, l'argent nécessaire au démantèlement est déjà là._"

Au delà de la question des éoliennes, le collectif NégaWatt prône la sobriété énergétique, c'est à dire la réduction individuelle de la consommation d'énergies. Il sera à Châteauroux le 31 mars, salle Barbara, pour présenter son scénario "climat-énergies".

Le Berry et notamment l'Indre a connu une croissance exponentielle de son parc éolien depuis une dizaine d'années. Au dernier recensement on comptait 120 éoliennes installées dans l'Indre (l'équivalent de 300MW de production potentielle) 52 autorisées bientôt raccordées et 22 demandes en cours d'instruction. Dans le Cher selon les derniers chiffres disponibles 60 éoliennes sont raccordées, 55 autorisées et 24 en cours d'examen.