Lutter contre la pollution de l'air, "c'est comme si chaque Grenoblois recevait un chèque de 630 euros"

Alors que des alertes à la pollution sont en cours dans le Nord-Isère et le bassin grenoblois, une nouvelle étude grenobloise démontre les bienfaits des politiques d'amélioration de la qualité de l'air, sur le plan sanitaire mais aussi - et c'est une première - sur le plan économique et sociétal.

Le Nord-Isère et le bassin grenoblois sont en alerte à la pollution. Le seuil d'alerte est dépassé dans le Nord-Isère, où la circulation des véhicules polluants est interdite, et le seuil d'information est atteint dans le bassin grenoblois. C'est dans ce contexte qu'une étude de l'Inserm démontre le bienfait global des politiques environnementales. Il est possible de "diminuer de deux tiers la mortalité attribuable aux particules fines à l’échelle de l’agglomération grenobloise", indique l'étude, portée par le chercheur grenoblois Rémy Slama, chercheur à l'Inserm et à l'UGA. Il est l'invité de France Bleu Isère, ce jeudi 27 janvier.

France Bleu Isère : Votre étude démontre, chiffres à l'appui, que les mesures prises pour améliorer la qualité de l'air sont bonnes sur tous les plans : sanitaire mais pas seulement...

Oui, effectivement, notre étude a non seulement quantifié l'impact sanitaire de ces mesures, mais aussi le bénéfice économique. On a mis en relation ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé des Grenoblois face aux particules fines et le bénéfice qu'on en tire. Et la conclusion, c'est que ces mesures sont "coût-efficace", c'est à dire que le bénéfice sociétal collectif est bien plus important que l'investissement à faire pour atteindre cette amélioration de la qualité de l'air.

Vous avez chiffré cela à combien ?

Au total, sur une trentaine d'années, c'est de l'ordre de 9 milliards d'euros qui seraient économisés à l'échelle de la métropole grenobloise. Et si on rapporte cette somme par individu, c'est comme si chaque Grenoblois recevait un chèque bien-être de 630 euros. Alors, certes, ce n'est pas de l'argent qui irait dans notre poche, mais cela représente des grands-parents qui vivent plus longtemps, des enfants qui ont moins de crises d'asthme, des cancers du poumon qui ne surviendraient pas, etc...

Vous montrez également dans cette étude que des solutions sont possibles pour améliorer concrètement et assez rapidement la qualité de l'air...

Oui, en fait, la démarche est originale. Les décideurs politiques ont fixé un objectif ambitieux à notre consortium de chercheurs, l'objectif de diviser par trois à terme la mortalité dans l'agglomération due aux particules fines. Et on s'est rendu compte que c'est possible, qu'il faut jouer sur plusieurs leviers à la fois : le trafic routier et le chauffage au bois, notamment remplacer tous les chauffage au bois un peu anciens.

Ce sont les deux principaux émetteurs de particules fines ?

Ce sont les deux principaux leviers, les deux principales sources de pollution locale. Et jouer seulement sur un de ces leviers ne suffirait pas. De plus, il y a des bénéfices fantastiques : avec ces mesures, on arriverait non seulement à éviter 100 décès attribuables aux particules fines, mais en plus, on éviterait une quantité équivalente et même supérieure de décès du fait du report de la voiture vers d'autres modes de déplacements [ndlr : dont le vélo], qui permettraient une augmentation de l'activité physique. Cela diminuerait les décès cardiovasculaires notamment, dus au manque d'activité physique. Donc, on arriverait ainsi globalement à diminuer de l'ordre de 10% la mortalité à l'échelle de l'agglo, ce qui est colossal ; si on faisait disparaître le tabac du jour au lendemain, c'est 12% de mortalité qu'on éviterait.

Êtes-vous entendus par les politiques ? Car au départ, ce sont les décideurs politiques à Grenoble qui sont venus vous chercher pour cette étude

Écoutez, ils nous posent des questions, ils ont entendu les réponses. Maintenant, tous les leviers sont dans leurs mains, les lois sont là pour leur permettre de créer des zones à faibles émissions. Et dans notre étude, ce qui se révèle efficace, c'est une interdiction de tous les véhicules Crit'Air 2 et au-delà (ne circuleraient plus que les véhicules électriques et les véhicules à essence conçus après 2011) couplé à une diminution du trafic d'environ un tiers. Et puis c'est aussi un remplacement de tous les chauffages au bois non performants. Sur ce plan là, les décideurs ont mis en place quelque chose d'efficace qui est la prime Air-Bois. Il faut frapper à la porte de la métro et il y a des aides importantes, surtout si on a des revenus faibles, pour remplacer le chauffage au bois non performant, qui est une source de pollution majeure.

Car les chiffres que vous avancez représentent un changement colossal. Il faut accompagner les gens dans cette démarche-là. C'est aussi ce que dit votre étude.

Effectivement, tout seul, ce n'est pas facile. Même si on est un peu motivé pour aider la société, on a besoin de ce coup de pouce. Ça veut dire des développements de tous des transports en commun. Et ça veut dire des aides pour remplacer le chauffage au bois ancien.

Il y a un pic de pollution en ce moment dans le Nord Isère, avec la mise en place de la circulation différenciée, seuls les véhicules Crit'Air 3 et moins sont autorisés à rouler. Est ce que des mesures de ce type, c'est utile pour améliorer la qualité de l'air ?

C'est utile oui, cela rend la pollution visible. Mais on sait depuis longtemps que ce n'est pas seulement en temps de pic de pollution qu'il faut agir, parce que quand on est juste en dessous du pic, à des niveaux qui vont être typiquement de 13 microgrammes, ça ne s'appelle pas encore un pic mais c'est pourtant plus de deux fois la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 5 microgrammes. Et donc, c'est aussi lors les journées où il n'y a pas de pic qu'il faut agir, par des mesures durables et donc par des modifications structurelles telles que celles identifié sur le chauffage au bois et le trafic routier.