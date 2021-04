Lutte contre le gel : la vigilance pollution jaune activée en Vallée du Rhône

Les feux allumés durant la nuit par arboriculteurs et viticulteurs pour tenter de sauver leurs récoltes ont généré un important voile de pollution. Le niveau d'information, la vigilance jaune, a été activé en début d'après-midi pour le bassin d'air de la Vallée du Rhône.

A événement exceptionnel, tentative de lutte exceptionnelle. En raison du gel très fort de la nuit, nombreux ont été les arboriculteurs et les viticulteurs à allumer leurs chaufferettes. Certains professionnels qui n'étaient pas équipés ont brûlé, souvent pour la première fois, des ballots de paille ou des bottes de foin pour tenter de sauver leur récolte. Résultat, un voile de pollution très visible au petit matin en Vallée du Rhône. Le phénomène "a rarement été aussi évident" confirme Marie-Blanche Personnaz, la responsable de l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Un épisode de pollution de courte durée

Ces feux ont fait grimper les niveaux de particules fines (PM10) dans l'air. Au point que suite à l'alerte lancée par Atmo, les préfectures de la Drôme, de l'Isère et du Rhône ont activé en début d'après-midi la procédure "d'information-recommandation" pour la Vallée du Rhône. C'est le premier niveau de la vigilance pour la pollution de l'air qui a été activé, le niveau jaune. Il est recommandé aux personnes fragiles d'éviter les activités physiques intenses. Et il est conseillé de n'allumer les appareils de chauffage au bois qu'en cas de besoin.

Selon Atmo, la qualité de l'air devrait retrouver des niveaux plus conformes dès ce vendredi car le risque de gelées nocturnes est écarté et un vent de sud soutenu va se lever et devrait disperser les polluants.