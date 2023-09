Lutte contre le moustique tigre : quel bilan pour l'expérimentation de Souffelweyersheim?

Dans les rues de Souffelweyersheim, le ressenti de l'été sur les moustiques est très différent. "Je n'ai pas souffert cet été, je trouve qu'il y en a eu moins que l'an dernier" explique Daniel. "Moi il fallait qu'on mange avec des dispositifs anti-moustiques autour des pieds" témoigne de son côté Tutti, une autre habitante, "on s'est beaucoup fait piquer". En fait, selon le maire, Pierre Perrin, il y a eu deux périodes à Souffelweyersheim cet été : un mois de juillet sans moustique ou presque, et un mois d'août plus compliqué après les semaines de pluie.

ⓘ Publicité

"Après trois semaines de pluie, les gens ont sans doute été moins vigilants"

Le maire dresse ainsi le bilan de l'expérimentation menée cette année avec l'université de Strasbourg et le syndicat de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin : une campagne de prévention, et le traitement des avaloirs de la commune. "Trois ou quatre semaines de pluie, ça veut dire beaucoup d'humidité et de larves et puis je pense que les gens ont été un peu moins vigilants et n'ont pas fait sans doute ce qu'ils avaient fait tout le mois de juillet, c'est à dire vider les coupelles quand il pleuvait ou mettre du sable, bref toute la campagne de communication qu'on avait lancé au printemps" analyse Pierre Perrin.

Extrait de la campagne de prévention lancée au printemps par la mairie. - (capture d'écran mairie de Souffelweyersheim)

Et puis dit-il : "c'est une question de civisme, quand vous savez qu'un moustique qui vous pique est né pas loin de chez vous, c'est évidemment une question de vivre ensemble. Si moi je fais de la prévention et mon voisin non, ça ne sert à rien".

Aidé, s'il le faut, de sa police municipale, le maire va donc renouveler l'expérience l'an prochain. "Nous allons refaire une campagne de prévention car il faut changer les habitudes et puis nous continuerons à traiter les avaloirs de la commune, car quand même sur le mois de juillet on voit que ça a bien fonctionné".