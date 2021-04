Lutte contre le réchauffement climatique : "ne pas laisser nos politiques mener la danse seuls" (FNE Loire)

La problématique du réchauffement climatique revient sur le devant de la scène politique avec le début, jeudi 22 avril, d'un sommet international piloté par les États-Unis. "C'est toujours important qu'il y ait des symboles qui s'enclenchent", commente Bruno Lemallier, qui s'intéresse de près et depuis longtemps à la défense de la planète.

Problème planétaire, solution planétaire

Ce médecin, administrateur de France Nature Environnement Loire (FNE 42), se réjouit de voir que "si on avait parlé de ce genre de choses il y a vingt ans, personne n'y aurait prêté attention".

Et selon lui il ne faut se leurrer, pour être efficace, la lutte contre le réchauffement climatique doit être menée par les grandes puissances mondiales : "On ne va pas pouvoir résoudre ce problème planétaire en faisant des petites actions locales; les gros pollueurs sont quand-même les gros producteurs, _la Chine, l'Europe, les États-Unis et s'ils ne mettent pas la main à la pâte, ce n'est même pas la peine d'y penser_".

Localement, sensibiliser le plus grand nombre

Bruno Lemallier ne minimise pas pour autant les actions menées localement, notamment par France Nature Environnement dans la Loire. "On ne peut pas d'abord laisser nos politiques mener la danse tout seuls et puis il faut absolument sensibiliser tout le monde pour qu'on essaie de changer radicalement notre mode de fonctionner et ça c'est plus la politique de petits pas, c'est plus notre travail au niveau départemental... _en espérant qu'on aille assez vite_".

Depuis le début de la crise sanitaire, France Nature Environnement a pu maintenir une bonne partie de ses actions de sensibilisations dans la Loire, notamment en milieu scolaire, "hors périodes de confinement", précise Bruno Lemallier. Le travail scientifique de terrain n'a pas non plus été interrompu. "Pour les actions de communication, ça a été plus compliqué", admet-t-il.

Cela n'a toutefois pas empêché FNE 42 de mobiliser le grand public autour de l'avenir de l'Écopôle du Forez, la réserve ornithologique propriété de la fédération : une cagnotte a été lancée sur internet, et plus de 90% des fonds nécessaires (50.000 euros) ont été collectés