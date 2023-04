Lutte contre les feux de forêt en Vaucluse : l'Etat sensibilise davantage au débroussaillement

L'été ce n'est pas tout de suite, mais la préfecture du Vaucluse anticipe déjà les risques d'incendie, alors que 72.000 habitations sont exposées aux feux de forêts dans le département. Le mot d'ordre : débroussailler. C'est obligatoire pour tous les propriétaires de terrains ou de construction qui se trouvent à l'intérieur et à moins de 200 mètres d'une zone boisée. Il faut débroussailler les abords de toutes les constructions dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments ou installations de toutes natures (y compris les piscines).

ⓘ Publicité

À lire aussi Risque feux de forêt en Vaucluse : c'est le moment de débroussailler autour de chez soi

En Vaucluse, le massif d'Uchaud est exposé au mistral et composé de pins d'Alep et de chênes verts, autant de combustibles naturels qui favorisent la propagation rapide des feux. Dans ce cadre, le débroussaillement permet de limiter les départs de feux, de réduire l'intensité des incendies, ainsi que de rendre les habitations mieux défendables. Néanmoins tous les habitants ne jouent pas le jeu, explique Jean-Noël Barbe, responsable de la mission "Défense de la forêt contre les incendies" à la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse :

"Il ne faut pas se le cacher, on a une très forte marge de progression. Malgré les actions menées par les collectivités, beaucoup de gens pensent faire du débroussaillement mais en réalité ils sont bien loin de l'objectif".

loading

L'Etat tient donc à renforcer les Obligations légales de débroussaillement (OLD), par exemple en majorant les sanctions en cas de non-respect du débroussaillement, ou en conditionnant la vente d'un terrain au respect de ces obligations. "Quand on voit le développement des feux qu'on a eu l'été dernier encore… autant de maisons débroussaillées, c'est autant de maisons protégées", ajoute Jean-Noël Barbe, "parce que ce sont des moyens qui, en cas d'incendie, ne sont pas directement investis sur la protection de points sensibles comme les maisons mais dédiés à l'extinction du feu".

Pour l'heure, si un propriétaire ne respecte pas l'OLD, il s'expose à 135 euros d'amende. S'il ne paye pas, l'amende peut passer à 30 euros/m² non débroussaillé.