Lutte contre les feux de forêts : l'ONF de l'Isère muscle son dispositif avec des patrouilles de surveillance

Après les violents incendies qui ont marqué l'Isère l'an dernier, notamment au-dessus de Voreppe et de La Buisse , les autorités ont musclé le dispositif de vigilance en cet été 2023. Désormais, en Isère, l'ONF déploie plusieurs patrouilles de Défense des forêts contre les incendies (DFCI).

ⓘ Publicité

"Il y a des patrouilles de surveillance et de contrôle avec des techniciens forestiers, qui sont assermentés pour dresser des amendes et des PV, qui font aussi de la communication auprès du public", détaille Bruno Rolland, le responsable du service Forêts à l'agence ONF de l'Isère. "Et puis il y a une équipe de patrouilleurs équipés d'un pick-up avec une citerne d'eau pour intervenir sur les feux naissants". Plusieurs équipes se relaient dans les 7 territoires isérois couverts par l'ONF. "On a eu des moyens supplémentaires, dont un poste de technicien et plusieurs véhicules", explique le responsable.

"Les gens n'ont plus le droit d'être inconscients"

Parmi ces patrouilles, Jérémy Vincendon et Lucas Servandon, techniciens forestiers, sont chargés de couvrir le Nord-Isère, jusqu'aux bord du Rhône. France Bleu les a suivi lors d'une tournée dans les forêts autour de Bossieu, près de la Côte Saint André. Et notamment à l'étang du grand bois, une zone à risque, très fréquentée. Et justement, ils ne tardent pas à tomber sur un reste de barbecue. "Celui-là doit avoir moins de 24 heures, regardez ça fume encore", montre Jérémy Vincendon en remuant les cendres du foyer. "C'est très clairement quelque chose à risque", fulmine l'agent en regardant l'herbe jaunie tout autour. "Les personnes qui ont fait ça ne pensaient pas à mal, mais aujourd'hui vu les enjeux climatiques actuels, les gens n'ont plus le droit d'être inconscients", estime le technicien.

Au bord de l'étang du grand bois, à Bossieu, les agents notent la découverte d'une "place à feu" © Radio France - Théo Hetsch

Malheureusement, les agents sont arrivés trop tard pour cueillir sur le fait les auteurs du barbecue, mais ils se le notent pour plus tard. "On va noter le point GPS de cette "place à feu" et cela va remonter ensuite à notre chef de service qui transmettra ensuite au niveau régional et aux pompiers bien sûr pour être vigilant sur cette zone", explique Lucas Servandon en pianotant sur son smartphone.

Neuf incendies sur dix sont d'origine humaine

Tous ces éléments alimentent une base de données de "points chauds", de points de surveillance, qui se retrouvent ensuite sur une grande carte que les agents de l'ONF étalent sur leur voiture : "Les points rouges sur la carte sont les anciens départs de feux de l'année dernière et les points bleus sont les zones de fréquentation", détaille Jérémy Vincendon.

Car souvent ces deux éléments se recoupent : "l'incendie de Voreppe a été déclenché par la foudre mais c'est une exception : on estime au niveau national que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine : le mégot de cigarette, le feu de camp mal éteint, etc", liste Bruno Rolland, le responsable du service Forêts à l'agence ONF de l'Isère.

Dans une étude de la fondation Vinci Autoroutes publiée la semaine dernière, plus d'un quart des Français reconnaissait jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture plutôt que de les jeter à la poubelle.