Incendies : avec un hélicoptère dans le Finistère, "on aura cette possibilité d'attaque rapide"

"Il faut une guerre d'avance" face aux incendies, déclare en préambule ce lundi Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère, lors de la présentation du plan de lutte contre les feux de forêt. L'été dernier, 2.200 hectares de végétation sont partis en fumée, entre le 18 juillet et le 5 septembre. Alors plus question de subir, il faut anticiper. La préfecture et le conseil départemental du Finistère mettent sur la table 6,7 millions d'euros jusqu'en 2027, pour financer de nouveaux équipements et de la formation de lutte contre les feux de forêt pour 80% des pompiers du département.

ⓘ Publicité

Intervenir partout en 20 minutes

Comme annoncé en avril dernier , le service d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère va se doter d'un hélicoptère bombardier d'eau pour les mois de juillet et août. L'appareil, Morane-29, loué pour cette période, sera positionné à l'aéroport de Quimper, sur la commune de Pluguffan. Cet hélicoptère pourra transporter une charge de 1.000 litres d'eau et pourra intervenir partout dans le Finistère en 20 minutes. "Après avoir largué sa charge d'eau, il peut recharger en 7 à 8 minutes dans des réserves naturelles", précise le SDIS. "Il pourra même se positionner sur un champ tout près des massifs", explique le contrôleur général Sylvain Montgénie, le directeur du SDIS 29. Avec cet hélicoptère, "on aura cette possibilité d'attaque rapide, de feu naissant", poursuit le pompier.

Pour compléter ce dispositif, le SDIS sera aussi doté en juillet et août d'un ULM, Horus-29. "Cet appareil de reconnaissance des massifs à risque permettra l'identification précoce des sinistres". Il sera basé à Poullaouen, tout près des Monts d'Arrée. Enfin les pompiers du Finistère seront dotés de quatre nouveaux camions-citernes : ils vont ainsi passer à 45 véhicules.