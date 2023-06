Lutte contre les incendies : de nouvelles zones d'écopage au large de la Charente-Maritime pour les Canadair

Au large de la Charente-Maritime, trois nouvelles zones d'écopage ont été définies par la préfecture maritime de l'Atlantique dans un arrêté pris ce jeudi 15 juin. Les Canadair pourront désormais se réapprovisionner dans le Pertuis Breton au nord de l'île de Ré, et de l'autre côté dans le Pertuis d'Antioche au large d'Angoulins. L'île d'Oléron est également concernée, au niveau de la rade des Trousses. Cette décision est prise en anticipation de la saison estivale, souvent synonyme d'incendies de forêt.

Des zones adaptées

En cas d'écopage, les aéronefs de la sécurité civile effectuent un ou plusieurs passages à très basse altitude, au-dessus de la zone concernée avant de toucher l'eau. Pour la sécurité de tous, lors de la manœuvre, les baigneurs, plongeurs, navires et embarcations doivent s'éloigner le plus rapidement à une distance minimale de 500 mètres. La préfecture maritime de l'Atlantique notifie que dans la mesure du possible, les navigateurs seront prévenus avant que l'opération ne débute. Après le passage des Canadair, la zone doit être laissée libre pendant au moins 30 minutes.

12 nouvelles zones sur toute la façade Atlantique

Au total, 12 points d'eau qui bordent l'Atlantique sont concernés par cet arrêté. Dans les Côtes d'Armor, il s'agit de Plouha, les baies de Lannion et de Saint-Brieuc. Dans le Finistère, les avions pourront écoper dans la rade de Brest et dans la baie de Douarnenez. Dans le Morbihan, Gâvres, la baie de Quiberon, le Golfe du Morbihan et l'embouchure de la Vilaine sont disponibles à l'écopage. En Gironde, c'est le banc d'Arguin. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les Canadairs pourront s'approvisionner à Saint-Jean-de-Luz.