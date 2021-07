Lutte contre les incendies : le dispositif 2021 présenté en Corse-du-Sud

L’évènement peut être qualifié de tradition du début d’été en Corse. Ce lundi 5 juillet, le dispositif 2021 de lutte contre les incendies en Corse-du-Sud a été présenté à la base de la sécurité civile d’Ajaccio. Celui de la Haute-Corse devrait l’être dans les prochains jours, et sera à peu de choses près le même.

Pour ce qui est des moyens aériens mis en place par l’Etat sur les deux départements, le dispositif de l’année dernière est reconduit. Deux canadairs sont d’ores et déjà positionnés au Pélicandrome de l’aéroport d’Ajaccio. « En étant positionnés à Ajaccio, nous pouvons intervenir dans toute la Corse en moins de 20 minutes » explique Jean-Marc Matteo, pilote de canadair. Dès le 15 juillet, un hélicoptère bombardier d’eau de grande capacité (3500 litres) loué par la sécurité civile sera positionné à Corte, comme en 2020. Ces moyens aériens mis en place par l’Etat sur l’ensemble de la Corse pourront être appuyés, en cas de besoin, par des renforts venus de la base de Nîmes.

Deux canadairs seont positionnés au pélicandrome de l'aéroport d'Ajaccio © Radio France - Thibault Quilichini

Les deux services d’incendie et de secours (SIS 2A et SIS 2B) mettent également la main au portefeuille afin de s’équiper de leurs propres moyens aériens, puisque deux hélicoptères bombardiers d’eau (HBE) seront loués en Corse-du-Sud. Ils seront positionnés à Figari et Ajaccio. En Haute-Corse, c’est un HBE qui sera loué par le SIS 2B et positionné à Corte.

À ces moyens aériens, s’ajouteront les classiques moyens terrestres constitués par les sapeurs-pompiers de Corse et les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile, qui seront mobilisés chaque jour. Cette mobilisation de terrain quotidienne sera ajustée en fonction du risque météo.

Le but de ces moyens, disposer d’un maillage territorial complet, afin d’intervenir le plus rapidement possible sur un feu naissant. « Moins de dix minutes » espèrent les autorités.

Un accent sur la prévention.

Afin d’attaquer un feu efficacement, il faut pouvoir le repérer rapidement. Pour cela, les secours pourront s’appuyer sur un maillage territorial de surveillance important, « plus de 80 points à travers toute la Corse-du-Sud » explique le colonel Christophe Frerson, directeur par intérim du SIS 2A. Les sapeurs-pompiers seront en effet épaulés par plusieurs services dans cette mission de surveillance. Sapeurs-forestiers de la Collectivité de Corse, ONF, DDTM mais également des bénévoles. C’est par exemple le cas des « Sintineddi gravuninchi », association comptant « une soixantaine d’adhérents, dont une vingtaine de membres actifs » explique Pascal Royer-Fantoni, sa présidente. I Sintineddi Gravuninchi veilleront sur la vallée de la Gravona, durement touchée par les incendies au cours des dernières décennies. « Nous fonctionnons par binômes en définissant des zones de surveillance. Nous essayons de couvrir tout le secteur de la route territoriale 20 (RT 20), mais également les différents petits axes qui relient les villages de la Gravona entre eux. Si nous apercevons quelque chose, nous donnons immédiatement l’alerte. »

Pour l’heure, 2021 « n’est pas une année avec un risque particulier » selon Pascal Lelarge le préfet de Corse, « toutefois attention, cela ne veut pas dire que la situation ne changera pas en cours d’été ».