Lutte contre les incendies : un hélicoptère bombarbier cet été dans le Finistère

Il y aura cet été un hélicoptère bombardier d'eau dans le Finistère. Selon nos informations, l'appel d'offre va être publié dans les tous prochains jours pour le choix de l'opérateur. L'appareil, qui sera équipé d'une bâche pour larguer de l'eau, sera stationné à l'aéroport de Pluguffan près de Quimper. La location de cet appareil, chiffrée à plusieurs centaines de milliers d'euros, sera financée par le département et l'Etat via la préfecture.

L'été dernier, plus de 2.200 hectares de landes et de forêt sont partis en fumée dans les Monts d'Arrée , sur les communes de Brasparts, Commana, Botmeur et Saint-Rivoal.