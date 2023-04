Lutte contre les incendies : un pilote de la Sécurité civile réagit aux annonces de Gérald Darmanin

Déploiement de neuf engins supplémentaires, positionnement de Canadairs dans le Sud-Ouest en cas de risque incendie, création d'une nouvelle base de la Sécurité civile... Gérald Darmanin a dévoilé ce mardi son plan pour lutter contre les incendies cet été.

Invité de France Bleu Gard Lozère ce mercredi matin, Xavier Roy, pilote de la Sécurité Civile et secrétaire général du SAPNSC (Syndicat autonome des personnels navigants de la Sécurité civile) revient sur ces annonces.

Les engins supplémentaires : "un premier pas"

Le ministre de l'Intérieur promet une montée en puissance de la flotte, avec l'acquisition de 9 engins supplémentaires (deux Dash, trois hélicoptères bombardier d'eau et quatre avions) d'ici la fin de l'année, "C'est un premier pas" salue Xavier Roy.

Le délai d'acquisition de ces engins semble réaliste au pilote : "Pour les Dash, il faut compter un certain temps avant la livraison, ce n'est pas comme une voiture mais les commandes sont anciennes." En ce qui concerne les hélicoptères et les avions, "ils sont loués au secteur privé", explique Xavier Roy.

L'envoi d'avions et d'hélicoptères dans le Sud-Ouest "ne déshabille pas la base de Nîmes-Garons"

La base des Canadairs est maintenue à Nîmes mais des moyens seront envoyés en prévention dans le Sud-Ouest de la France. Un hélicoptère, un Dash et quatre avions y seront positionnés dès le début de l'été. "D'ici là nous aurons deux Dash supplémentaires, détaille Xavier Roy*, dont un sera envoyé à Bordeaux donc ça ne déshabille pas le site de Garons.*"

Selon le pilote, "les hélicoptères étaient déjà déployés l'année dernière là non plus on ne déshabille pas le reste de la France. Et de toutes façons, en cas de besoin, on peut toujours rapatrier les moyens, quelque soit l'endroit où ils sont déployés."

Quel avenir pour la base de Nîmes-Garons ?

Les Canadairs resteront basés à Nîmes mais deux avions pourront être positionnés en Gironde en cas de risque incendie prévu par Météo France. "On ne prévoit pas les incendies, reprend Xavier Roy, mais on peut bien entendu prévoir les risques. Les météorologues font des calculs en fonction du vent ou de la sécheresse."

Le gouvernement voudrait installer un centre de coopération des moyens aériens sur la base de Nîmes-Garons. "Jusqu'à l'année dernière, les moyens de Garons dépendaient d'un commandement situé à côté de Marseille, explique Xavier Roy. Là, on aurait un détachement avec un chef d'Etat-major à Nîmes-Garons pour réguler la ventilation des moyens sur tout le territoire. Une régulation au plus proche du terrain et des moyens".

La création d'une deuxième base de sécurité civile "va prendre du temps"

Enfin, l'Etat souhaite à terme créer une seconde base de sécurité civile dans le Sud-Ouest de la France. "Cela va prendre du temps, développe Xavier Roy. Il faut d'abord une volonté politique, ensuite déterminer l'endroit en fonction des risques particuliers et ensuite mettre les moyens. Si le lieu choisi est déjà un site aéroportuaire alors le projet peut être relativement rapide, même s'il faut adapter des infrastructures. Mais dans tous les cas, créer une deuxième base, ça prend un peu de temps".