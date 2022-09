Lutte contre les incivilités et les dépôts sauvages d'ordures: Nice déploie la Task Force

La ville de Nice déploie la Task Force. Un ensemble de services et d'outils au service de la propreté de la ville. Et il y a de quoi faire !

Quand on se promène dans les quartiers de Nice et qu'on pose la question de savoir si la ville est propre, on a souvent une réponse négative ou du moins mitigée. Pourtant la municipalité ne ménage pas ses efforts. La commune a même créée la "Task Force". Un ensemble d'outil et de services qui œuvrent au même objectif: la propreté de la ville. Dans cette Task Force vous avez par exemple la LAC (Lutte contre les Atteintes au Cadre de Vie); en fait une brigade de 18 policiers municipaux qui sont appelés en urgence sur des dépôts sauvages (poubelles à même le sol, meubles, gravats, etc) et qui tentent de trouver le fautif en menant une petite enquête. Il y a aussi la FRAP. Ce sont des agents du nettoiement qui emportent ces déchets.

3555 verbalisations depuis le début de l'année

La Task Force, ce sont aussi des outils. Des caméras qui peuvent prévenir et verbaliser quand elles filment quelqu'un en train de déposer des déchets sur le domaine public. C'est aussi des conventions passées avec le procureur de la République pour simplifier et accélérer les procédures de justices. C'est aussi un standard téléphonique que n'importe qui peut appeler pour signaler un dépôt sauvage en pleine ville ou dans un vallon. Il faut pour ce faire passer par Allo Mairie au 3906. Enfin la Task Force ce sont aussi des chiffres. Depuis le début de l'année, 3555 procès verbaux ont été dressés dont 2277 pour dépôts sauvages, 948 pour embarras de la voie publique et 330 pour jets de détritus. Enfin notez que 87 contrevenants ont été verbalisés grâce aux caméras du centre de supervision urbain de la ville.