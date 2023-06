Lyon-Turin : la frustration des militants des communes au-dessus de Modane, en Savoie

Alors que 3 000 opposants au Lyon-Turin défilent ce samedi contre le chantier ferroviaire près de La Chapelle, en Maurienne, certains habitants installés plus haut dans la vallée trouvent le temps long. Dans les petites communes de Villarodin-Bourget et Avrieux, le préfet de la Savoie a fait interdire les manifestations par arrêté préfectoral, au grand dam des militants anti Lyon-Turin qui y vivent.

ⓘ Publicité

Une zone très surveillée par les forces de l'ordre, même sans manifestants

Les hélicoptères survolent le secteur, des fourgons de gendarmes et des dizaines de militaires sont stationnés au rond point et devant les zones de chantier du Lyon-Turin. Mais les habitants et militants qui ont sorti leurs drapeaux se sentent bien seuls. "Je suis très triste", raconte une habitante, "nous avions tout prévu ici, des drapeaux, des discours, une manifestation calme et familiale, c'est contrariant de savoir que tout se passe en bas aujourd'hui". Des militants venus de Haute-Savoie et qui avaient prévu de manifester sont là aussi : "nous ne descendrons pas dans la vallée maintenant mais nous voulions soutenir les habitants. C'est une vallée qu'on adore, et voir le massacre du chantier du Lyon-Turin, cela nous fend le cœur."

Pour Gérald, qui est descendu aider à l’installation du campement des Soulèvement de la terre vendredi, la mobilisation du jour, même loin des chantiers du Lyon-Turin est une réussite. "Ce sont des petites goutes d'eau à chaque fois, pour montrer la lutte contre le chantier ferroviaire. Aujourd'hui, ça sera peut être plus qu'une goute d'eau. Le fait de voir les médias, les radios, les télés, les militants venus de toute la France, c'est une satisfaction."

Ce militant espère aussi que la mobilisation rassemblera à nouveau Italiens et Français contre ce projet ferroviaire.