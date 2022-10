Ma France : commerces, publicité et habitat en tête de vos propositions pour faire des économies d'énergie

France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes. La première a débuté le 21 septembre, et vise à recueillir vos solutions pour faire des économies d'énergie. Cette semaine, les propositions les plus plébiscitées portent sur les commerces, les publicités et l'habitat.

L'éclairage des villes et des commerces figure parmi les sujets les plus plébiscités dans la consultation. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER Comment faire des économies d'énergie au quotidien ? Alors que les risques de pénurie d’électricité et de gaz pèsent sur l'hiver qui approche, les prix de l'énergie atteignent des sommets. Ces crises bouleversent nos quotidiens et nous poussent à transformer nos modes de vie pour tenter d'être plus sobres. ⓘ Publicité Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022" , France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes, tout au long de cette saison. La première a débuté le 21 septembre et vise à recueillir vos solutions pour économiser l'énergie au quotidien. À lire aussi Crise de l'énergie : la "météo de l'électricité" arrive à la télévision ce lundi Plus de 22.000 participants, 572 propositions, plus de 108.000 votes Vous êtes déjà 22.581 participants à avoir voté ou proposé vos solutions pour faire des économies d'énergie au quotidien. 572 propositions ont déjà été déposées, et la consultation totalise 108.048 votes. Les dix propositions les plus populaires cette semaine Il faut que les commerces prennent l'habitude d'éteindre leurs éclairages quand ils sont fermés : Léo, 16 ans, 74100

Il faut éteindre les panneaux publicitaires lumineux dans les villes et interdire l'implantation de nouveaux : Stéphanie, 53 ans

Il faut une obligation pour les constructions neuves d'installer des panneaux solaires et des cuves de récupération des eaux de pluie : Thierry, 60 ans, 54000

Il faut inciter les entreprises à créer des pôles de co-voiturage au sein des grandes entreprises : Jean-Marie, 44 ans, 29300

Il faut utiliser des détecteurs de présence dans tous les lieux publics, et aussi dans les rues : Marie-Alice, 60 ans, 59500

Il faut rendre obligatoire les compteurs individuels pour le chauffage car lors des assemblées les gens le refusent au détriment de certains : Louis, 33 ans

Il faut interdire de chauffer les piscines extérieures : Stéven

Il faut légiférer sur le télétravail pour les salariés qui le peuvent. Économie d'énergie des espaces de travail et des trajets quotidiens : Cathy

Il faut sensibiliser, isoler, faire une estimation moyenne des besoins par foyer/personne et surtaxer ou détaxer progressivement les écarts : Marie-Josée, 68 ans, 86800

Il faut installer des programmateurs pour éteindre tout ce qui reste en veille la nuit comme box internet, etc. : Pascal, 57 ans, 80820 Les thèmes les plus souvent cités par les participants Les thèmes les plus cités par les participants. - Make.org/France Bleu Les décideurs impliqués pour améliorer votre vie quotidienne En votre nom, France Bleu fera connaître aux décideurs, élus, chefs d’entreprise, associations, institutions, etc. les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant entre les territoires peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous ! Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !