Ma France : la fin de l'éclairage nocturne des bureaux et commerces plébiscitée pour les économies d'énergie

France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes. La première a débuté le 21 septembre, et recueille vos solutions pour faire des économies d'énergie. La régulation de l'éclairage nocturne des bureaux et commerces arrive largement en tête de vos votes.