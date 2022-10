Ma France : solaire, trains et appareils électriques en tête de vos propositions pour les économies d'énergie

France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes. La première a débuté le 21 septembre, et recueille vos solutions pour faire des économies d'énergie. Cette semaine, les propositions les plus plébiscitées portent sur le solaire, le train et les appareils électriques.

Des panneaux solaires sur la façade du centre technique municipal de Mulhouse, début septembre. © Maxppp - Darek SZUSTER Comment faire des économies d'énergie au quotidien ? Alors que les risques de pénurie d’électricité et de gaz pèsent sur l'hiver qui approche, les prix de l'énergie atteignent des sommets. Ces crises bouleversent nos quotidiens et nous poussent à transformer nos modes de vie pour tenter d'être plus sobres. ⓘ Publicité Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022" , France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes, tout au long de cette saison. La première a débuté le 21 septembre et vise à recueillir vos solutions pour économiser l'énergie au quotidien. À lire aussi Crise de l'énergie : la "météo de l'électricité" arrive à la télévision ce lundi Près de 30.000 participants, 755 propositions, plus de 139.000 votes Vous êtes déjà 29.483 participants à avoir voté ou proposé vos solutions pour faire des économies d'énergie au quotidien. 755 propositions ont déjà été déposées, et la consultation totalise 139.159 votes. Les dix propositions les plus populaires cette semaine Il faut installer des panneaux solaires sur les HLM et bâtiments municipaux : Pascal, 61 ans, (département 75)

Il faut proposer des tarifs attractifs pour le train : Xavier, 32 ans (75)

Il faut imposer aux fabricants d'appareils électriques ou électroniques la possibilité d'éteindre (bouton marche/arrêt) ces équipements : Jean-Marc, 63 ans (département 66)

Il faut interdire toutes les publicités lumineuses : Rémi, 67 ans (07)

Il faut utiliser à bon escient le programmateur et le thermostat de son chauffage : Ludtke, 31 ans

Il faut pour les logements sociaux HLM proposer de réelles rénovations : réduire la consommation d’énergie, chauffe-eau, chauffage programmé : Bere, 44 ans (76)

Il faut restructurer tout le réseau de transports publics de proximité et longue distance, et créer des lignes SNCF transversales : Josée, 73 ans (83)

Il faut pour toutes les nouvelles constructions installer une production d'eau chaude solaire et quelques panneaux photovoltaïques : Myriam

Il faut que tout le monde ait accès à la consommation de l'électricité aux heures creuses :

Isabelle, 64 ans (57)

Isabelle, 64 ans (57) Il faut revenir à l’heure d’été toute l’année, voilà une économie d’énergie et surtout de lumière : Philippe, 57 ans (66) Les thèmes les plus souvent cités par les participants Les thèmes les plus souvent cotés par les participants cette semaine. © Radio France - Make.org/France Bleu Les décideurs impliqués pour améliorer votre vie quotidienne En votre nom, France Bleu fera connaître aux décideurs, élus, chefs d’entreprise, associations, institutions, etc. les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant entre les territoires peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous ! Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !