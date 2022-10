Ma France : végétalisation, trains et électroménager en tête de vos propositions pour les économies d'énergie

France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes. La première a débuté le 21 septembre, et recueille vos solutions pour faire des économies d'énergie. Cette semaine, les propositions les plus plébiscitées portent sur les arbres en ville, les trains et l'électroménager.

Limiter le béton et multiplier les arbres au cœur des villes pour limiter la chaleur est une proposition très populaire. © AFP - Philippe HUGUEN Comment faire des économies d'énergie au quotidien ? Alors que les risques de pénurie d'électricité et de gaz pèsent sur l'hiver qui approche, les prix de l'énergie atteignent des sommets. Ces crises bouleversent nos quotidiens et nous poussent à transformer nos modes de vie pour tenter d'être plus sobres. Après le succès de la consultation citoyenne "Ma France 2022" , France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes, tout au long de cette saison. La première a débuté le 21 septembre et vise à recueillir vos solutions pour économiser l'énergie au quotidien. À lire aussi Crise de l'énergie : la "météo de l'électricité" arrive à la télévision ce lundi Près de 40.000 participants, 1372 propositions, plus de 193.000 votes Vous êtes déjà 39.707 participants à avoir voté ou proposé vos solutions pour faire des économies d'énergie au quotidien. 1372 propositions ont déjà été déposées, et la consultation totalise 193.678 votes. Les dix propositions les plus populaires cette semaine Il faut limiter l'usage du béton. Remettre des massifs et des arbres au cœur des villes pour diminuer la chaleur générée : Catherine, 70 ans (département 33)

Il faut rouvrir les haltes ferroviaires et lignes de TER qui ont été fermées ces dernières années pour désenclaver les populations rurales : Bellenger

Il faut passer la garantie pour tous les appareils électriques à 5 ans, avec obligation de pièces détachées et SAV sur 15 ans : Titi, 38 ans

Il faut former et sensibiliser toutes les entreprises et les fonctionnaires sur l’intérêt d'éteindre les lumières inutiles : Linda, 64 ans (64)

Il faut replanter des arbres pour créer de l'ombre naturelle et réoxygéner les villes et moins utiliser les climatiseurs : Alexia, 37 ans (83)

Il faut autoriser les panneaux solaires en centre ville à toutes copropriétés qui le désirent : Desa

Il faut un plan national de recherche et développement des énergies renouvelables, géothermie, marémotrice, hydrogène etc... : Pierre, 73 ans (06)

Il faut installer les éclairages publics en LED avec détecteur de présence. Étendre les heures d'extinction de nuit : Christophe, 48 ans

Il faut que les logements HLM anciens soient rénovés et bénéficient d'une isolation complémentaire : Françoise, 60 ans

Il faut arrêter de culpabiliser les particuliers. Contraignez les industriels, les multinationales. Légiférer pour produit local et durable : Pierre, 41 ans Les thèmes les plus souvent cités par les participants Les thèmes les plus cités par les participants. - Make.org/France Bleu Les décideurs impliqués pour améliorer votre vie quotidienne En votre nom, France Bleu fera connaître aux décideurs, élus, chefs d’entreprise, associations, institutions, etc. les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant entre les territoires peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous ! Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !