L'extension des carrières de sable de Saint-Colomban votée, des agriculteurs inquiets

Une cinquantaine d'élus du PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) du Pays-de-Retz a voté hier à Machecoul (à 37 voix pour et 16 voix contre) la modification du Scot (le Schéma de Cohérence Territorial). Objectif : étendre le projet de carrières de sable sur la commune de Saint-Colomban, de quoi susciter la colère de nombreux agriculteurs rassemblés ce mardi pour l'occasion.

Des agriculteurs inquiets

Vingt-et-un tracteurs et 180 manifestants se sont rassemblés ce mardi midi devant la communauté de communes du Pays-de-Retz. Parmi eux, des confédérations paysannes et des défenseurs de l'environnement comme la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Mais aussi une petite dame qui fait de grands gestes en direction des élus.

"J'essaye tant bien que mal de les interpeller pour leur demander un report du vote, explique Annie, 60 ans, qui possède une ferme de fleurs. Elle est également membre du collectif "La tête dans le Sable" contre le projet d'extension des carrières. "Je ne peux pas laisser cette situation dégénérer sans rien dire."

Les manifestants dénoncent l'artificialisation des sols et certains agriculteurs craignent de perdre leurs parcelles © Radio France - Léonie Cornet

La commune de Saint-Colomban compte déjà 114 hectares de sablières, auxquels le projet prévoit d'en ajouter 70. Et cela inquiète certains agriculteurs comme Bruno Clavier, éleveur de chèvres et président de la confédération paysanne du Pays-de-Retz, qui craint de perdre ses propres parcelles. "Nous venons de vivre en été très chaud et les sécheresses vont se suivre et s'accumuler, déplore-t-il. J'aimerais que les élus prennent conscience de cela."

Une cinquantaine d'emplois créés

Mais en réalité, les 70 hectares supprimés seront déplacés ailleurs. C'est en tout cas ce qu'affirme le maire de Saint-Colomban, Patrick Bertin. "Il n'y a pas un mètre carré qui sera perdu, affirme-t-il. Les 70 hectares d'EAP (pour espaces agricoles pérennes NDLR) supprimés seront remis sur d'autres surfaces." Les défenseurs du projet évoquent aussi un atout pour l'économie du secteur et la création d'une cinquantaine d'emplois.

En janvier, les habitants de Saint-Colomban s'était déjà prononcé en faveur de l'extension des carrières de sable sur la commune dans une consultation citoyenne. Si le vote des élus a eu lieu hier, les sablières supplémentaires ne devraient voir le jour que fin 2023.