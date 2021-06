Élus contre les éoliennes en Dordogne: le préfet répond "la consultation du public n'est pas un référendum"

C'est dans les pages du Journal du Dimanche que les élus de Dordogne et d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine ont décidé d'exprimer leur mécontentement après l'autorisation par le Préfet, le 20 avril dernier, du défrichement des sites qui devraient accueillir les cinq éoliennes de 182 mètres de haut sur les communes de Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud, en Dordogne. Un projet en route depuis 2013.

Dans cette tribune adressée aux ministres de l'Intérieur et de la Cohésion des Territoires, les élus s'indignent : "passant outre les résultats des consultations, le préfet, représentant de l'État en Dordogne, a pris le 20 avril des arrêtés autorisant ce projet, une semaine à peine après ces motions de refus !" après avoir rappelé leur mobilisation : "Trente-quatre maires de la Double, avec le soutien de leur conseil municipal, s'y sont également opposés. Et, afin que les choses soient encore plus claires, la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye et la commune de Saint-Aulaye-Puymangou, directement concernées par ce projet, ont voté deux motions contre, les 8 et 14 avril, pour sceller leur refus d'éoliennes géantes dans la forêt de la Double."

Le Préfet réagit à cette tribune sur France Bleu Périgord

"Parfois, on oublie que nous sommes dans un État de droit. Le préfet ne s'appuie que sur les choses qui sont réglementaires. La Cour d'appel considère que l'autorisation de défrichement est valable. J'ai donné mon autorisation pour ce défrichement." avant de poursuivre "La consultation du public n'est pas un référendum ou un plébiscite pour ou contre un projet. [...] Ce que je regrette dans ce département, et je le dis depuis mon arrivée : les énergies renouvelables ne seraient pas une priorité. Des éoliennes, on peut en mettre ailleurs, mais pas en Dordogne [...]Ce n'est pas la vocation d'une société raisonnée et consciente des enjeux en matière environnementale en matière énergétique"