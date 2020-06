Maisons fissurées par la sécheresse : combien sont concernées en Creuse ?

Avant la publication du décret ministériel le 12 juin, annonçant le classement en catastrophe naturelle pour les "dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols" de centaines de communes françaises, dont 9 creusoises, relativement peu d'habitants du département s'étaient manifestés auprès de leurs mairies pour l'épisode de sécheresse de l'été 2019.

Mais maintenant que le décret a été publié, un certain nombre de personnes se posent la question, qu'elles habitent ou non dans une commune classée en catastrophe naturelle.

Par exemple, à Saint-Sulpice-le-Guérétois, une dizaine de personnes ont contacté la mairie pour obtenir l'arrêté nécessaire à l'indemnisation par leur assurance. Parmi elles, Anita, qui s'inquiète de deux fissures apparues sur sa maison à la fin de l'été 2019 :

"J'en ai une sur le pignon devant et une sur le pignon derrière. C'est quand même assez fissuré en haut et ça descend, on le voit bien, ça continue à descendre. C'est assez important, ça se creuse. Je pense que la maison a quand même bougé."

Anita ne pensait pas forcément à la sécheresse avant de lire notre article sur le classement des communes creusoises en catastrophe naturelle. Mais elle pense désormais que c'est la bonne explication et elle a contacté son assureur.

D'autres creusois sont moins bien lotis. Isabelle, de la Souterraine, surveille avec une certaine anxiété plusieurs fissures qui ont vite grandi l'été dernier :

"La mairie a été contactée. Tout le monde a été mis au courant, tout a été fait comme il fallait. Mais on a pas eu de nouvelles, c'est resté sans suite [...] Je pense que la sécheresse a énormément joué. Je veux bien croire que la maison soit ancienne et que ça travaille, ça bouge. Mais on a pas fait de travaux dans la maison qui aurait pu faire bouger. Donc je pense que oui, le terrain a bougé et ça a fissuré la maison."

A cette heure nous ne savons pas pourquoi précisément il n'y a pas eu de suites données au courrier d'Isabelle à la mairie de La Souterraine. Ce n'est pas la première fois que des habitants contactent la mairie pour ce genre de problème, et les services municipaux ont l'habitude de faire suivre à la Préfecture. Alors pourquoi pas dans le cas d'Isabelle ? Parce que son cas était isolé cette année, ne justifiant pas une déclaration ? Ou s'agit-il d'un simple raté ? La mairie a, en tout les cas, toujours la possibilité de le faire.

Dans les communes classées en catastrophe naturelle, les habitants ont jusqu'au 10 juin pour prévenir leurs assureurs

Par contre, pour les habitants des communes qui font partie de la liste, il ne reste plus beaucoup de temps pour se faire connaitre auprès de leur assureur. Le délai de 10 jours courant à partir de la publication du décret dans le Journal officiel, la fenêtre de tir se referme le lundi 22 juin. Pour rappel, voici la liste des communes concernées :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Crozant

Le Grand-Bourg

Mainsat

Mortroux

Naillat

Nouziers

Saint-Michel-de-Veisse

Tercillat

Si vous habitez sur ces communes et que vous pensez que la sécheresse a provoqué des fissures dans vos murs, contacter d'abord votre mairie pour obtenir l'arrêté, avant d'appeler votre assurance.

Les enjeux financiers sont importants, selon le site lelynx.fr, les travaux consécutifs aux fissures dues à la sécheresse coûtent en moyenne 25 000 euros.