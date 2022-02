Maisons fissurées par la sécheresse : trois nouvelles communes classées en état de catastrophe naturelle

Un arrêté préfectoral publié samedi 12 février place trois nouvelles communes sarthoises en état de catastrophe naturelle après l'épisode de sécheresse à l'été 2020 : Boéssé-le-Sec, Saint-Calais et Saint-Martin-des-Monts.

Trois nouvelles communes sarthoises ont été reconnues samedi en état de catastrophe naturelle, après la sécheresse à l'été 2020, qui a entrainé des mouvements de terrain et parfois des fissures dans certaines habitations : Boessé-le-Sec, Saint-Calais et Saint-Martin-des-Monts portent à 31 le nombre de villes et villages sarthois touchés par le phénomène.

L'état de catastrophe naturelle permet ensuite aux maires et habitants des communes concernées d'être mieux et plus rapidement pris en charge par leur assurance.

C'est le cinquième arrêté publié en ce sens, précise l'association Urgence Maisons fissurées dans un communiqué.