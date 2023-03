Maisons fissurées, Pont-Péan, au sud de Rennes, attend l’arrêté catastrophe naturelle

Un grand Boum !

La commission des finances de l'Assemblée Nationale examine ce mercredi une proposition de loi , qui vise à mieux indemniser les propriétaires de logements fissurés. Ce texte, qui devrait ensuite être discuté le 6 avril à l’Assemblée, concerne le " retrait-gonflement de l’argile ". Ce phénomène touche près de la moitié des sols en France et s'est accentué l'été dernier.

ⓘ Publicité

C’est le cas à Pont-Péan , au sud de Rennes, où la sécheresse de 2022 a provoqué des fissures sur 115 maisons de la commune. Marie, par exemple, a entendu « un grand boum. C’est la brique ou le ciment qui se fissurent. Ça vous réveille en plein milieu de la nuit. Et après, le matin, on comprend quand on voit les grandes fissures. Ça fait peur ».

Carte d'exposition 2020 des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement - BRGM 2020

La Bretagne peu concernée

La faute au sous-sol donc, qui, en période de sécheresse se rétracte, puis gonfle quand il pleut. Et si Pont-Péan fait partie des communes très touchées alors que le phénomène est plus rare en Bretagne, c’est parce que Pont-Péan est « sur une faille géologique un peu particulière », explique le maire Michel Demolder. « On a des couches d'argile assez spécifiques sous 80% du tissu urbain ». C’est pourquoi le BRGM a classé la commune en aléa fort .

La sécheresse de l'été dernier a donc été terrible pour Pont-Péan, où on attend avec impatience un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui pourrait être examiné courant Avril. Mais même une fois promulgué, ce sera « un nouveau combat qui va commencer », selon Alain Le Goc, le Président de l’association des sinistrés fissures. Puisque les sinistrés auront dix jours pour saisir leur assurance et s’engageront alors des « combats d’experts ».

115 maisons ont été victimes de la sécheresse 2022 à Pont-Péan © Radio France - Eric Bouvet

Des dizaines de milliers d'euros de travaux

Certains comme Frédéric, lassés d'attendre, ont engagé des travaux très couteux (plus de 50.000 euros), « avant d’avoir des frais trop importants. On verra après avec notre assurance si on peut avoir une compensation ». Son voisin, lui, a fait faire 70.000 euros de travaux. Il faut d’abord consolider le bâti, avec des jupes géotechniques, des pieux et/ou de l’injection de résine. Ensuite, traiter les fissures, par du réagrafage et des travaux de maçonnerie. Enfin, refaire les enduits et peintures.

Désormais, pour toute nouvelle construction ou extension importante, il faut faire des études géotechniques, afin d’avoir une connaissance précise du sous-sol et préparer des fondations adaptées.

Vers une indemnisation record

Selon France Assureurs , les conséquences de la sécheresse 2022 devrait conduire à une indemnisation record en France, comprise "entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros". Pointé du doigt par de nombreuses associations de sinistrés, le monde de l'assurance indique que 50% des dossiers conduisent à des indemnisations.