Maisons troglodytes d'Indre-et-Loire : refuge idéal pendant les canicules

Le mois d'août vient à peine de débuter et une troisième vague de canicule touche la France depuis le début de l'été. En Touraine, les habitants des maisons "troglodytes" sont préservés de la chaleur. A Rochecorbon ou à Luynes en Indre-et-Loire, les habitations creusées dans la roche restent à température constante, été comme hiver. Ces anciennes caves qui servaient autrefois pour le travail viticole sont aujourd'hui de plus en plus recherchées.

32 degrés dehors, 22 dans la troglodyte

Pour Isabelle et ses enfants, pas question d'échanger leur maison troglodyte à Luynes pour un autre logement. "On est cinq à vivre dans notre troglodyte. On aime bien, on apprécie le frais", confit-elle. A l'intérieur des maisons, sous la roche, il n'y a pas besoin de climatisation. La pierre maintient les logements bien au frai. "Ces jours-ci, dans notre chambre troglodyte, il fait 21 degrés, alors que dehors, il fait plus de 30 degrés", détaille Nadège qui habite un peu plus haut dans la commune. En 2004, elle et son marie ont abandonné leur maison à Montlouis-sur-Loire pour venir habiter sous la roche à Luynes.

Ils ont aménagé eux-mêmes une partie de la maison, notamment la chambre. Dans la pièce à vivre, il n'y a pratiquement aucun meuble. Pour le rangement, des "niches" sont creusées dans la roche. Les caves peuvent être sculptées à l'infini selon les envies des locataires. Aujourd'hui, le couple ne se voit pas habiter un autre logement.

Nadège habite une maison troglodyte haut perché à Luynes. © Radio France - Irène Prigent

Autrefois, seuls les viticulteurs travaillaient et vivaient dans ces caves. Rénovées ces vingt dernières années, elles ont gagné en prestige et sont aujourd'hui très recherchées. Xavier Cuvillier, agent immobilier en Touraine et spécialiste des biens atypiques, confirme la tendance : "il y a quelques jours, j'ai fait visiter une maison troglodyte à Luynes. Sur les trois acheteurs potentiels, deux d'entre eux ont déposé une offre, au prix de vente indiqué. On n'a pas suffisamment de biens à vendre pour le nombre de demandes".

Gare à l'humidité

Le taux d'humidité est souvent supérieur dans ces maisons que dans les logements traditionnels. L'agent immobilier déconseille d'ailleurs les caves exposées au nord. "Le soleil ne tombe jamais sur la roche. L'humidité peut causer des problèmes d'effondrement de rochers". A Luynes, les logements sont exposés plein sud. Ils sont parfaitement salubres et il n'y a aucun risque d'effondrement. Mais ils doivent être dotés d'un bon système de ventilation pour que l'intérieur soit aéré correctement.

Pour l'achat, il faut compter entre 2.000 et 4.000 euros le mètre carré aménagé. Les prix sont comparables aux autres biens immobiliers classiques, en vente sur le marché en Indre-et-Loire.