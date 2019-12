Malestroit : la rivière l'Oust est sortie de son lit

Malestroit, Morbihan, France

On est loin heureusement des mesures records effectuées en 2001 et en 2014. En 2001, l'Oust a débordé comme jamais. La plus forte cote enregistrée : 4 mètres 04. "L'eau arrivait plus haut, jusqu'au portail des religieuses" se souvient Philippe qui se tient lundi matin sur le parking situé non loin de l'écluse du canal de Nantes à Brest.

Le chemin de halage est inondé à Malestroit en cette fin décembre © Radio France - François Rivaud

Louis, qui se partage habituellement entre Paris et la Normandie, a acheté une vieille maison en 2014 au bord de l'Oust. Seul un mur de plus de 2 mètres de haut le protège de la rivière. Il a de l'eau dans son jardin. Comme beaucoup d'habitants de Malestroit, riverains de l'Oust.

Le jardin de la maison de Louis envahi par l'eau de l'Oust © Radio France - François Rivaud

L'eau rentre partout si on est riverain de l'Oust © Radio France - François Rivaud

A certains endroits on a installé des parpaings et des planches pour pouvoir accéder aux maisons © Radio France - François Rivaud

A Malestroit le Plan communal de sauvegarde a été activé. Les volontaires de la réserve communale de sécurité civile sont mobilisés. Ils aident les habitants à sécuriser les meubles et l'électroménager, ils distribuent des informations pratiques, comme une feuille sur laquelle figurent les numéros d'urgence et apportent si nécessaire une aide psychologique, dit Guy.

La réserve communale de sécurité civile de Malestroit est sur le pont © Radio France - François Rivaud

L'Oust a été placé en vigilance jaune. D'après les services des voies navigables de Bretagne, il faudrait au moins une semaine sans forte pluie pour que la rivière rentre dans son lit.