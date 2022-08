Malgré des fleurs au régime sec, Gentelles dans la Somme veut son label villes et villages fleuris

Dans la Somme, la commune de Gentelles, au sud-est d'Amiens, candidate pour obtenir son premier label "villes et villages fleuris Hauts-de-France". Le jury visite plusieurs communes de la Somme en ce mois d'août. Et il doit tenir compte de la sécheresse exceptionnelle.

Comment obtenir le label Villes et villages fleuris des Hauts-de-France, quand ses propres massifs meurent de soif ? C'est le défi de Gentelles, commune de 2.000 habitants au sud-est d'Amiens, qui candidate cette année pour obtenir une première "fleur", gage d'un cadre de vie de qualité pour les habitants. Le jury du label fait en ce moment le tour de plusieurs communes de la Somme, et il tient compte de la sécheresse exceptionnelle dans ses critères.

Des conditions exceptionnelles prises en compte

La visite du jury démarre d'abord par une présentation en mairie du dossier de candidature. Aux manettes, le maire de Gentelles Xavier Commecy et son deuxième adjoint chargé du cadre de vie, Bruno Cayeux, qui déroulent la liste de leurs actions depuis cinq ans. Le jury ne manque pas de poser les questions qui fâchent : "une problématique actuelle : comment traitez-vous l'eau d'arrosage ?" "Nous avons enterré une cuve de 14.000 litres, qui récupère l'eau du toit de l'église. mais pour l'instant, nous n'avons pas eu beaucoup d'eau !" répond l'adjoint.

Les massifs sont paillés afin de retenir la moindre goutte d'humidité. © Radio France - Céline Autin

Tout est examiné ensuite sur le terrain, dès l'entrée de la commune, avec des massifs de fleurs entretenus soigneusement pour ne pas gaspiller l'eau : "on a mis du paillage qui garde l'humidité au pied des plantes, et on arrose une fois par semaine." Tout autour, les pelouses ont bien du mal à rester vertes, "certains hortensias, dans d'autres communes que nous avons visitées, sont grillés" fait remarquer François Jeannel, membre du jury et environnementaliste dans la Somme. La sécheresse est prise en compte, cette année :"le but, c'est d'examiner le travail des communes sur le long terme et de sentir une politique globale" explique-t-il.

Un îlot de fraicheur naturel remarqué par le jury à Gentelles : un tilleul ! © Radio France - Céline Autin

Des critères plus larges que le simple fleurissement ont fait leur apparition cette année dans la grille du jury, pour tenir compte du changement climatique : îlots de fraîcheur, efforts de désartificialisation par exemple. "Là, le maire nous a expliqué que les lumières sont éteintes la nuit. Ce sont des économies d'énergie, d'abord, et surtout un vrai avantage pour la biodiversité. On regarde vraiment le cadre de vie qui est proposé aux habitants." décrit François Jeannel.

Autant de visites qui doivent être vues comme des aides aux communes : "on a un jury qui vient de tous les horizons, pour proposer un regard extérieur et donner de vrais conseil aux élus locaux", analyse Coralie de Vit, membre du label. En 2021, 341 communes des Hauts-de-France ont obtenu le label villes et villages fleuris régional. Vingt, cette année, briguent une première fleur comme Gentelles. Les communes seront prévenues à la fin du mois d'octobre de leur succès ou non auprès du label.